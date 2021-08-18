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Ведущий Fox New обнаружил причину победы талибов* в "нелепости"

18 августа 2021, 17:05  •  63 • Политика
Ведущий Fox News Такер Карлсон обнаружил причину победы талибов* в "нелепости" - по его словам идеология талибов* для афганцев оказалась гораздо популярнее, чем гендерное разнообразие и неолиберальная повестка США.
Ведущий Fox News Такер Карлсон прокомментировал события в Афганистане, иронично объяснив приход к власти талибов*.
"Они не подхватили идею, что мужчина может забеременеть, и нашли это нелепым", - заявил Карлсон, добавив, что идеология талибов* для афганцев оказалась гораздо популярнее, чем гендерное разнообразие и неолиберальная повестка США.
Таким образом, делает вывод журналист, шестой век, который представляет собой самый осуждаемый режим в мире, пользующийся самой дурной славой, победил 21-й.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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