Ведущий Fox News Такер Карлсон обнаружил причину победы талибов* в "нелепости" - по его словам идеология талибов* для афганцев оказалась гораздо популярнее, чем гендерное разнообразие и неолиберальная повестка США.

Ведущий Fox News Такер Карлсон прокомментировал события в Афганистане, иронично объяснив приход к власти талибов*.

"Они не подхватили идею, что мужчина может забеременеть, и нашли это нелепым", - заявил Карлсон, добавив, что идеология талибов* для афганцев оказалась гораздо популярнее, чем гендерное разнообразие и неолиберальная повестка США.

Таким образом, делает вывод журналист, шестой век, который представляет собой самый осуждаемый режим в мире, пользующийся самой дурной славой, победил 21-й.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.