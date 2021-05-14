Ведущая CNN оборвала русского дипломата на полуслове ради своей речи

Ведущая CNN Кристиан Аманпур пренебрежительно отнеслась к мнению посла России в ЕС Владимира Чижова. Услышав позицию комментатора, она предпочла резко свернуть разговор.

Комментарий русского дипломата Владимира Чижова об Алексее Навальном покоробил ведущую CNN. Кристиан Аманпур буквально на полуслове оборвала комментарий посла России в ЕС ради собственной речи.

Сперва журналистка поинтересовалась у дипломата состоянием Алексея Навального. Она признала, что на Западе крайне обеспокоены судьбой "главного лидера оппозиции в вашей стране, Алексея Навального". Затем она выдала традиционные штампы, что якобы в Кремле боятся Навального, потому оппозиционер и пребывает в заключении.

Чижов напрямую указал, что такие оценки о верховном лидере оппозиции вызывают удивление. Он таковым не является, уточнил дипломат.

"Это оскорбление настоящим российским оппозиционерам. Что касается хода судебных разбирательств с его участием, то я считаю, это отражает приверженность моей страны принципам верховенства закона", - пояснил он, намекнув, что CNN стоит обратить внимание на политически мотивированные процессы в других странах.

Относительно ситуации с Навальным это явно иной случай, указал он, после чего был немедленно прерван журналисткой.

Ту покоробила позиция, изложенная Чижовым, и она предпочла быстро свернуть разговор, вставив свои "пять копеек".

"Что ж, знаете, окружающий мир действительно считает его главной оппозиционной фигурой в России - и на улицах, судя по всему, придерживаются того же мнения. Спасибо большое!" - цитирует её слова "ИноСМИ".