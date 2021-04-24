Ведомство самого богатого министра попалось на срывах. Объявлено о глобальной проверке

В Генпрокуратуре анонсировали масштабную проверку программы импортозамещения. Как заявил глава ведомства Игорь Краснов, в Минпромторге были выявлены факту срыва сроков по программе.

Ведомство самого богатого, по обнародованным декларациям, министра Дениса Мантурова попало в поле зрения Генпрокуратуры. Как сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, при проверке министерства обнаружены срывы сроков реализации мероприятий по импортозамещению.

Краснов указал, что речь идет о программе по импортозамещению комплектующих изделий военной продукции. В том числе, это касается и электронной компонентной базы, а также подпрограмм в сфере станкостроения для восстановления технологической независимости предприятий оборонного комплекса.

В связи с выявленными проблемами Генпрокуратура начнет масштабную проверку.

"В связи с этим в ближайшее время начинаем широкомасштабную проверку всех мероприятий импортозамещения, предусмотренных соответствующими планами-графиками", - приводит слова Краснова РИА Новости.