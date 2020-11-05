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Ведомство по связям с соотечественниками сосредоточится на работе в ближнем зарубежье

05 ноября 2020, 14:55  •  71 • Украина
Евгений Примаков объявил, что ведомство, которым он руководит, «будет сворачивать» работу в «странах развитого капитализма», и «переводить максимум возможного в страны бывшего СССР». «Самая важная и почётная работа, – отметил глава Россотрудничества, – не в Вашингтоне или Лондоне, а в Киеве, Ереване, Минске, Баку, Бишкеке, Ташкенте, Кишинёве, Нур-Султане, Душанбе и Ашхабаде. Самые профессиональные специалисты назначаются теперь туда». Туда же будут перенаправлены и основные бюджетные потоки.
Перечислять места «самой важной и почётной работы» Примаков начал с Киева неспроста. Именно украинское направление отныне считается основным приоритетом работы ведомства. И этому есть объяснение. Пожалуй, впервые за постсоветский период появился план действий в отдельно взятой бывшей советской республике – с установленными сроками и чётко прописанными (и осмысленными!) мероприятиями. И это – не вечера русской поэзии и не песни и пляски народов России. Прежде всего, Россотрудничество намерено в корне изменить работу с организациями соотечественников, превратив их в форпосты защиты российских интересов. Как нам стало известно от источника в ведомстве Примакова, за основу берётся схема работы с русскоязычными организациями в Крыму периода 1992-1994 годов. Где каждая такая структура работала не только в гуманитарной сфере, но и выдвигала политиков и общественных деятелей, а, если того требовали обстоятельства, могла вывести на улицы достаточно народа, чтобы решить тот или иной насущный вопрос.
Напомним, что в начале девяностых в Крыму действовали связанные друг с другом «горизонтально», но не подчинявшиеся одна другой иерархически пророссийские организации (прежде всего – Русскоязычное движение Крыма Валерия Аверкина, Русское общество Крыма Анатолия Лося, Российская община Севастополя Раисы Телятниковой, чуть позднее – Ассоциация крымских соотечественников под патронажем Леонида Грача и др.). Итогом их совместной работы стал приход к власти в Крыму президента Юрия Мешкова и победа на парламентских выборах «Блока «Россия». Вот исходя из похожей концепции и будет действовать обновлённое Россотрудничество. Помимо украинского направления, как нам стало известно, другими приоритетами будут Белоруссия и Молдавия, а также Казахстан.

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