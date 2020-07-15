Ведомства приступили к переговорам: в Турции сообщили о возобновлении авиасообщения с Россией

Ряд турецких СМИ со ссылкой на Минтранс республики сообщили, что Москва и Анкара договорились возобновить авиасообщение с 15 июля. Официального подтверждения от российской стороны пока не поступало, однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали вопрос полётов в ходе телефонного разговора. Он добавил, что лидеры дали поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам по этой теме.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсуждали вопрос возобновления авиасообщения между странами. Об этом в среду рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема затрагивалась. Дали поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам», — приводит его слова РИА Новости.

Разговор двух лидеров состоялся 13 июля. Как соообщала пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган обменялись мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

До этого ряд турецких СМИ со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры республики Адиля Караисмаилоглу сообщили, что Москва и Анкара договорились возобновить полёты с 15 июля.

Источник РИА Новости в турецком минтрансе подтвердил данную информацию, однако уточнил, что точной даты пока нет.

При этом источник агентства ТАСС заявил, что Минтранс РФ пока не уведомлял российские авиакомпании о положительном решении.

Накануне Дмитрий Песков сообщал, что кабмин постоянно ведёт работу по возобновлению международного авиасообщения и находится в контакте с зарубежными партнёрами.

«И, конечно же, президент получает доклады соответствующие», — подчеркнул он.

Напомним, из-за пандемии коронавируса правительство России объявило о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения с другими странами с 27 марта. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полёты по поручению правительства.

В конце июня Росавиация продлила ограничения на международные полеты до 1 августа.

При этом 10 июля в ведомстве сообщили, что разработали схему поэтапного возобновления авиасообщения.

«Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что авиасообщение будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Восстановление транзитных перевозок будет происходить по мере снятия иностранными государствами ограничений на выполнение международных полетов и прием на своей территории иностранных граждан», — добавили в Росавиации.

10 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что власти могут начать постепенно снимать ограничения на полёты за рубеж с 15 июля. По её словам, это стало возможно, так как в России уже долгое время снижаются темпы заболеваемости COVID-19.

Голикова указала, что для возобновления полётов в зарубежные страны заболеваемость коронавирусом там должна составлять около 40 на 100 тысяч населения, и такие цифры должны держаться в стране 14 дней. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать 1%.

При этом президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля заявлял, что авиасообщение между Россией и другими странами будут восстанавливать в два этапа по решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты», — рассказал он.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что принимать российских туристов уже готовы восемь стран.

«Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. 16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течении двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», — рассказала она.

В АТОР отметили, что большинство из них требуют справку об отсутствии коронавируса.

Также ТАСС со ссылкой на документ сообщал, что Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе.

В список попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.