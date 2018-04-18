"Ведомости": глава SWIFT заявил, что Россию не отключат от системы из-за санкций

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россию не отключат от системы передачи финансовых сообщений SWIFT из-за санкций. Об этом, по словам источников газеты "Ведомости", заявил гендиректор SWIFT Готфрид Лейбрандт на общем собрании Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) и бизнес-форуме SWIFT в Москве.

Лейбрандт в ходе своего выступления также подчеркнул, что SWIFT является нейтральной организацией, добавили собеседники "Ведомостей". Других подробностей речи главы SWIFT издание не приводит.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены свыше 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира.

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.