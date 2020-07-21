Ведет двойную игру: Лукашенко пытается столкнуть Россию и Запад

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент Белоруссии планирует усилить свое влияние на фоне выборов

После недавней встречи Александра Лукашенко с Михаилом Мишустиным эксперты заговорили, что белорусский лидер мог устроить провокацию премьер-министру. По одной из версий, президент Республики и вовсе пытается столкнуть Россию и Евросоюз на фоне предстоящих выборов, чтобы укрепить свои позиции как в своей стране, так и за рубежом. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на мнение известных политологов.

Во время переговоров в Минске Лукашенко напомнил о любви белоруссов к российскому народу, а также передал привет Владимиру Путину. Тем не менее, незадолго до приезда Мишустина на телевидении крутили сюжет о том, что Россия якобы вмешивается в выборы президента Белоруссии.

Лукашенко ведет двойную игру, считает декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его мнению, президент пытается показать Западу, как он противостоит России, чтобы заручиться поддержкой Евросоюза. В то же время он боится отвернуться от страны-соседа, поэтому говорит об объединении государств. Во время встречи Лукашенко заявил, что строить союзные отношения страны должны исключительно на равноправной основе, напоминает "МИР24".

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец придерживается похожего мнения. Он считает, что президент пытается столкнуть Россию с Западом на фоне вмешательства в выборы. Кроме того, он сам и паразитирует на этой теме, заявил политолог.

Журналисты заметили: Лукашенко таким образом пытается сыграть роль Путина. Поведение белорусского лидера сравнили с "Мюнхенской речью" президента России, когда он заявил о полном понимании происходящего на международной арене и призвал играть открыто, передает Deita.ru.

Лукашенко всеми силами пытается удержать власть в стране, из-за чего он буквально обезумел, считает эксперт. Президент опасается госпереворота, который, по его мнению, планирует оппозиция.

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