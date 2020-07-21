Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
Главная / Политика

Ведет двойную игру: Лукашенко пытается столкнуть Россию и Запад

21 июля 2020, 14:00  •  83 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии планирует усилить свое влияние на фоне выборов
После недавней встречи Александра Лукашенко с Михаилом Мишустиным эксперты заговорили, что белорусский лидер мог устроить провокацию премьер-министру. По одной из версий, президент Республики и вовсе пытается столкнуть Россию и Евросоюз на фоне предстоящих выборов, чтобы укрепить свои позиции как в своей стране, так и за рубежом. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на мнение известных политологов.
Во время переговоров в Минске Лукашенко напомнил о любви белоруссов к российскому народу, а также передал привет Владимиру Путину. Тем не менее, незадолго до приезда Мишустина на телевидении крутили сюжет о том, что Россия якобы вмешивается в выборы президента Белоруссии.
Лукашенко ведет двойную игру, считает декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его мнению, президент пытается показать Западу, как он противостоит России, чтобы заручиться поддержкой Евросоюза. В то же время он боится отвернуться от страны-соседа, поэтому говорит об объединении государств. Во время встречи Лукашенко заявил, что строить союзные отношения страны должны исключительно на равноправной основе, напоминает "МИР24".
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец придерживается похожего мнения. Он считает, что президент пытается столкнуть Россию с Западом на фоне вмешательства в выборы. Кроме того, он сам и паразитирует на этой теме, заявил политолог.
Журналисты заметили: Лукашенко таким образом пытается сыграть роль Путина. Поведение белорусского лидера сравнили с "Мюнхенской речью" президента России, когда он заявил о полном понимании происходящего на международной арене и призвал играть открыто, передает Deita.ru.
Лукашенко всеми силами пытается удержать власть в стране, из-за чего он буквально обезумел, считает эксперт. Президент опасается госпереворота, который, по его мнению, планирует оппозиция.
После этого одна из главных соперниц лидера Республики Светлана Тихановская вывезла своих детей из страны, так как ей стали поступать угрозы. А на улицах Минска сегодня заметили бронетехнику.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
21 июля 2020, 01:00
По пулемёту в каждой руке: Кадыров бросил вызов Помпео
21 июля 2020, 01:00
Германия стала беспомощной из-за "Северного потока - 2"
21 июля 2020, 10:00
"Чудило": Российский адмирал колко ответил бывшему командующему ВМС Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
14 июля 2020, 17:00
"Своих арлекинов девать некуда": Жителей России возмутило возвращение украинских артистов
15 июля 2020, 07:00
По 1200 долларов каждому: "Американская мечта" хитрых русских девочек
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
16 июля 2020, 08:00
Протесты в Хабаровске. Что это было?
16 июля 2020, 03:00
Российские лётчики отомстили в Сирии
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.