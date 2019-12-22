«Ведение неконкурентной борьбы»: США выделят $1 млрд на продвижение «энергонезависимости» Европы

В 2020—2023 годах США потратят $1 млрд на поддержку энергетических проектов в Европе и Евразии, чтобы помочь странам региона избавиться от «зависимости» от России. Соответствующие положения были ранее добавлены сенатом в проект бюджета на 2020 год, который уже подписал глава Белого дома Дональд Трамп. Это не единственный шаг Вашингтона, направленный против сотрудничества Европы и РФ в сфере энергетики — в силу вступили санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». По мнению экспертов, Соединённые Штаты используют методы недобросовестной конкуренции, чтобы выдавить российские компании с европейского рынка и занять их место.

Президент США Дональд Трамп подписал проект федерального бюджета на 2020 финансовый год. Ранее документ был одобрен в палате представителей и сенате.

Согласно одному из его положений, США в 2020—2023 годах планируют потратить $1 млрд на поддержку энергетических проектов в Европе и Евразии, чтобы избавить регион от якобы существующей зависимости от российских энергоресурсов.

Список соответствующих мер под общим названием «Об энергетической безопасности и диверсификации в Европе» в проект бюджета был добавлен 17 декабря. Инициатива принадлежит группе сенаторов, в которую вошли республиканцы Рон Джонсон и Марко Рубио, а также демократы Жанна Шахин, Бен Кардин и Крис Мёрфи.

Сенатор Крис Мёрфи

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«Если бы Европа и соседние страны не так сильно зависели бы от российских нефти и газа, Путин был бы гораздо менее могущественным. Может, Россия и не решится вторгнуться в какую-нибудь страну НАТО, но она активно проводит хищническую энергетическую политику, чтобы получить политические и экономические рычаги влияния», — говорится в заявлении Мёрфи.

Штаты должны оказывать финансовую помощь проектам по обеспечению энергетической независимости соседних с Россией стран, особенно тем, которые «содействуют достижению целей в области возобновляемых источников энергии», считает Мёрфи.

Согласно документу, в период с 2020 по 2023 год США потратят $1 млрд на стимулирование инвестиций в стратегически важные энергетические проекты на территории Европы и Евразии, что поможет в противодействии «хищнической» политике России в энергетике.

Кроме того, предлагается направить целевое финансирование в размере $31,5 млн Агентству США по торговле и развитию (USTDA). Средства должны быть использованы для поддержки американских компаний, которые заинтересованы в участии в европейских энергетических проектах.

Также предлагается «побуждать Госдепартамент наращивать свою политическую и дипломатическую поддержку соответствующим странам». Речь идёт о содействии переговорам о трансграничной энергетической инфраструктуре и оказании этим государствам помощи в совершенствовании их энергетических рынков.

Как заявил в интервью ABC News Крис Мёрфи, в целом чиновники президентской администрации поддержали законопроект. Так, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хэйл сказал сенатору во время слушаний в декабре, что укрепление энергетической независимости Европы является ключевым приоритетом, поскольку Штаты не хотят, чтобы зависимость региона от российских источников энергии росла.

При этом сенатор опасался, что документ будет отклонён Дональдом Трампом из-за его якобы недостаточно жёсткой политики по отношению к России. Говоря ранее о главе государства и его окружении, Мёрфи заявил, что «они преступно мягко относятся к России».

Недобросовестная конкуренция

Следует отметить, что это не единственная инициатива американских политиков, направленная против российско-европейских проектов в энергетической области. Ранее конгресс США одобрил проект оборонного бюджета, в который были включены санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». После подписания документа Трампом эти ограничения вступили в силу незамедлительно.

Как заявили в Министерстве финансов США, теперь стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда для прокладки труб на глубине более 30,4 м для прокладки указанных магистралей, «должны сделать так, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность».

Это решение было утверждено, несмотря на возмущение Берлина. Как заявила накануне заместитель официального представителя кабмина Ульрика Деммер, германская сторона отвергает практику экстерриториальных санкций, затрагивающую немецкие и европейские компании.

«С точки зрения состоявшихся вчера переговоров по газовому транзиту через Украину, подобные меры со стороны США, которые оправдываются прежде всего защитой Украины, тем более непонятны», — сказала она в ходе брифинга.

Между тем оператор газопровода Nord Stream 2 AG уже сообщила, что работы по реализации проекта временно приостановлены. Ранее швейцарская компания Allseas приостановила работы в связи с вступлением в силу санкций.

Заместитель официального представителя кабмина Ульрика Деммер

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«Северный поток — 2» — проект газопровода, по которому российский природный газ будет поставляться в Германию. Мощность новой ветки газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Вместе с уже действующим «Северным потоком» объёмы поставок природного топлива по этому маршруту составят 110 млрд куб. м в год. В реализации проекта также участвуют пять западноевропейских энергетических компаний — Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Доля финансирования каждой из них составляет 10%.

Упоминание Украины представителем германского кабмина не случайно. Ранее Вашингтон и Киев, критикуя российско-германский проект газопровода, заявляли, что после его запуска транзит газа через украинскую территорию прекратится и это приведёт к серьёзными финансовыми убыткам для Украины. Однако консультации о продлении транзита, которые на протяжении последних месяцев вели Киев, Москва и Еврокомиссия, увенчались успехом. Об этом стало известно 20 декабря.

Эту информацию подтвердил и российский министр энергетики Александр Новак, который сообщил, что Киев и Москва уже подготовили проект детального протокола и рассчитывают в ближайшее время согласовать окончательные условия будущей сделки.

Политический мотив

Эксперты считают вполне закономерным тот факт, что Трамп подписал проект бюджета, включающий положения, посвящённые «энергетической безопасности и диверсификации в Европе». Такой точки зрения, в частности, придерживается эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Однако сумма в $1 млрд, которую планируется направить на его реализацию, не идёт в сравнение с теми ресурсами, которые Европа и Россия уже потратили на «Северный поток — 2». Никакие американские санкции или американские дотации уже не убедят европейцев отказаться от проекта, готового более чем на 80%. Пытаться сорвать его уже поздно. Для Европы именно запуск «Северного потока — 2» является вопросом энергетической безопасности, а вовсе не отказ от него», — пояснил эксперт в комментарии RT.

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По мнению Блохина, Вашингтон пытается увеличить свою долю на европейском рынке, а не обеспечить энергонезависимость региона.

«Принятие американскими властями этих мер можно назвать ведением неконкурентной борьбы. Вашингтон хочет выдавить российские поставки с европейского рынка энергоносителей, чтобы взять Европу под свой полный контроль. Однако ирония ситуации заключается в том, что все эти усилия только наносят ущерб евроатлантической солидарности», — подчеркнул он.

По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, оценить степень возможного влияния принимаемых мер на европейский энергетический рынок пока сложно.

«Штаты поставляют в Европу сжиженный природный газ и расценивают Россию в качестве конкурента. Однако сегодня география поставщиков СПГ расширяется, появляются новые производители,я бы не рассматривал американский СПГ в Европе как некоего перспективного гегемона, поскольку у них есть ещё с кем конкурировать в этой нише, а вот импорт трубного российского газа — базовая стратегия для европейцев», — сказал он в интервью RT.

По мнению аналитика, запланированные субсидии в размере $1 млрд — небольшая сумма в масштабах рынка, поэтому принятие законопроекта не сможет заметно повлиять на ситуацию в этой области.

«Вообще, не стоит рассматривать эту инициативу как попытку сделать коммерчески эффективную интервенцию. Авторами законопроекта руководят не экономические, а политические мотивы. Американские политики пытаются административными мерами влиять на рыночные отношения в энергетике, потому что для них Россия — геополитический соперник, главный оппонент», — подытожил эксперт.