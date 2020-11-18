Вечная дистанционка для школ перестаёт быть мифом на фоне секретной войны политиков

Дистанционный формат в школах скомкал процесс обучения в прошлом учебном году и уничтожает текущий. В Москве дети не могут пойти в школу уже несколько недель и совершенно нет ясности, когда именно они смогут сесть за парты. Свои ограничительные меры вводят и в регионах России. Кто-то решил поголовно посадить всех по домам. Другие выбрали путь частичных карантинов - на домашнее обучение класс отправляют, если больны больше 20% детей. Родители требуют отказаться от карантинов, настаивая, что качество обучения снижается. А политики... играют в игры.

Обозреватель Царьграда Александр Николаев обратил внимание на тех, кто взял шефство над родительскими сообществами, бунтующими против дистанционного образования. Появились потенциальные бенефициары самого свежего народного протеста - родительского, к которому потенциально имеет отношение фактически если не каждый первый, то каждый второй - точно.

С некоторых пор политический окрас движению придаёт Компартия, растерявшая в последние годы своих избирателей, отчего некоторые её представители идут на альянсы с несистемной оппозицией и используют любые варианты для собственного продвижения. Тему оседлал горком КПРФ во главе со своим первым секретарём - депутатом Госдумы Валерием Рашкиным - и при участии однопартийцев - депутатов Мосгордумы, избранных, к слову, при поддержке "Умного голосования" Алексея Навального. Вместе с Рашкиным выступают Павел Тарасов, Дмитрий Локтев, Евгений Ступин и Елена Янчук. С появлением политиков протест обрёл даже... пресс-секретаря. И тут начинается самое интересное.

Как оказалось, праведный гнев родителей теперь аккумулирует Инна Гориславцева. Она очень давно ведёт тему консультирования - вместе с супругом Константином, на которого оформлен целый перечень фирм, имеющих в своих названиях ключевое слово "консалтинг". Однако не все дела команды кристально чисты. В деталях о махинациях и подозрениях, связанных с этой компанией, "Первый русский" пишет в расширенном материале.

Вот и получается, что заявления о вечной дистанционке для школьников перестают быть мифом. Хотя бы потому, что аккумулирование протеста стало выгодно определённым политическим кругам. И появились "менеджеры на зарплате", которые выполняют заказ и вовсе не хотят отказываться от заработка.