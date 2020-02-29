Вечеринка с сухим льдом: что известно о гибели трёх человек в банном комплексе в Москве

Три человека погибли и ещё четверо госпитализированы в результате ЧП в одном из банных комплексов на юге Москвы. Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета, праздновавшая там день рождения компания из 18 человек «использовала химические элементы для создания визуальных эффектов». По словам источника RT в силовых структурах, участники вечеринки опрокинули в плавательный бассейн контейнер с сухим льдом, из-за чего выделилось много углекислого газа, образовавшего над водой густую белую дымку. Когда на место ЧП прибыли полицейские, два человека уже были мертвы (по предварительным данным, утонули), третий скончался позднее в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. ЧП произошло во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко, один из погибших — её муж.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек в результате инцидента в одном из банных комплексов на юге Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичного управления СКР, 28 февраля компания из 18 человек отмечала день рождения в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде.

«В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался», — отметили в пресс-службе ведомства.

По факту этого ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») Уголовного кодекса РФ.

Следователи уже допросили сотрудников банного комплекса. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. главы столичного управления взять расследование под личный контроль.

Как рассказал RT источник в силовых структурах, информация об инциденте поступила в правоохранительные органы около 21:00 в пятницу, 28 февраля. Трагедия произошла в одном из залов банного комплекса «Девятый вал», арендованном для празднования дня рождения.

По имеющейся информации, около 20:30 несколько участников вечеринки поместили в плавательный бассейн пока не установленное точно количество сухого льда. Речь идёт о твёрдом диоксиде углерода, который обычно используется в холодильных установках для пищевых продуктов. При попадании в воду это вещество выделяет большое количество углекислого газа, что сопровождается эффектом густого тумана.

АГН «Москва»

© Воронин Денис

По словам источника RT, в ходе химической реакции образовалось большое количество дыма, из-за чего три человека потеряли сознание. Двое — Юрий Алфёров и Наталья Монакова (оба — 1995 года рождения) — погибли на месте, захлебнувшись водой. К моменту прибытия полиции на место происшествия жертвы инцидента были мертвы уже около 20 минут.

Ещё пятерых пострадавших увезли с места трагедии в больницу, где в реанимации скончался Валентин Диденко (1988 года рождения) — муж Instagram-блогера Екатерины Диденко, которая отмечала своё 29-летие в банном комплексе.

Опубликованные в аккаунте девушки сториз подтверждают информацию о трагедии. Так, в серии коротких роликов картина празднования дня рождения и всеобщего веселья сменяется сообщением самой Диденко о смерти гостей.

«Вали больше нет с нами, и ещё Наташи и Юры. Больше никаких комментариев не могу дать. Я написала записку о неразглашении информации», — сообщила женщина.

Позднее она опубликовала ещё несколько роликов, в которых попросила прислать контакты психологической помощи, добавив, что не знает, как рассказать о смерти мужа своим детям.

Instagram-видео пользователя didenko.katerina

По информации источника RT, в предварительном диагнозе при госпитализации Валентина Диденко, помимо утопления в воде, было упомянуто о токсическом действии «неуточнённого вещества».

Среди госпитализированных также оказались Бойко А.А. (1991 года рождения), Зюзина Е.С. (1996 года рождения), Звягин В.В. (1988 года рождения) и Сальников С.А. (1989 года рождения). Все они поступили с предварительными диагнозами «утопление в пресной воде» или «отравление двуокисью углерода».

Уже 29 февраля в социальных сетях появилось видео момента, когда сухой лёд засыпали в бассейн. Запись сделал один из гостей вечеринки. В ролике виден упомянутый выше визуальный эффект образования густого белого дыма, стелющегося по воде.

Скриншот из Instagram-ролика о вечеринке

Стоит добавить, что, согласно принятой системе норм обращения с опасными веществами, сухой лёд можно использовать на открытом воздухе только в хорошо проветриваемых помещениях — именно из-за опасности интоксикации углекислым газом. Кроме того, диоксид углерода тяжелее воздуха, а значит, после опрокидывания контейнера с сухим льдом в воду над бассейном образовался плотный слой углекислого газа, пояснил в беседе с RT академик РАН, доктор химических наук Валентин Власов.

«Наверное, они хотели создать красивую обстановку, туман. А углекислый газ тяжелее воздуха, и в такой ситуации он слоем стоит над водой. Поскольку люди были в воде, их головы оказались в атмосфере углекислого газа. То есть кислорода там не было, и они просто потеряли сознание», — предположил эксперт.