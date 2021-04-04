Вдвое снижает риск инфицирования: создатели «Спутника Лайт» оценили эффективность вакцины

Российская вакцина «Спутник Лайт» способна снижать риск инфицирования коронавирусом на 50 и более процентов, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он напомнил, что речь идёт об облегчённой версии препарата «Спутник V», требующей однократного введения. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила резкий рост интереса россиян к вакцинации и заявила о важности прививок в преддверии весенне-летнего сезона.

Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт», разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи РИА Новости © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

Использование вакцины «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заболевания коронавирусной инфекцией, рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если вариант «Лайт», который представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», использовать отдельно, без второй вакцинации, то это даёт возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что Минздрав РФ приступил к регистрации вакцины от SARS-CoV-2 под названием «Спутник Лайт» 29 марта. Как пояснили ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), «Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную версию зарегистрированного в России препарата от COVID-19 «Спутник V».

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Как отмечали в центре им. Гамалеи, устойчивый иммунитет от применения «Спутника Лайт» формируется в течение трёх недель и действует три-четыре месяца.

Тем временем в России растёт интерес к вакцинации, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, прививаться перед весной и летом особенно важно.

«Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось​​​... Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона», — заявила она в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Между тем растёт и зарубежный интерес к основной версии вакцины «Спутник V». В начале апреля стало известно, что препарат зарегистрирован уже в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

В РФПИ рассказали, что к настоящему времени есть договорённости о выпуске вакцины с десятью странами и с 20 производителями, включая крупнейших в мире. Как заявил в ходе встречи с Владимиром Путиным глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в апреле многие из выпускающих российских препарат за рубежом компаний выйдут на полную мощность.

Ранее в беседе с RT исполнительный директор Европейского офиса ВОЗ Робб Батлер отметил, что российская вакцина стала настоящим спасением для ряда стран.

«Её («Спутник V». — RT) используют многие государства — члены (ВОЗ. — RT), а для тех стран, у которых нет доступа к препаратам, российская вакцина стала настоящим спасением», — подчеркнул Батлер.

Ситуация вокруг вакцины AstraZeneca

Тем временем стало известно, что завод Emergent Biosolutions в американском Балтиморе прекратит выпуск британо-шведской вакцины AstraZeneca, сосредоточившись на производстве препарата от американской компании Johnson & Johnson.

Как сообщает газета The New York Times, администрация президента США Джо Байдена решила передать управление заводом компании Johnson & Johnson. Эта информация подтверждается сообщением пресс-службы корпорации, в котором утверждается, что Johnson & Johnson «берёт на себя полную ответственность» за производство вакцины на предприятии Emergent Biosolutions.

По информации издания, до недавних пор завод параллельно производил вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорчены из-за смешивания по ошибке составляющих двух вакцин, выпускавшихся на предприятии.

AstraZeneca опубликовала заявление, в котором подтверждается информация о прекращении выпуска препарата на заводе в Балтиморе.

Напомним, что в конце марта вакцина AstraZeneca официально сменила название. Теперь препарат называется Vaxzevria. Об этом решении стало известно на фоне множества отказов европейских стран от применения препарата в связи с выявлением побочных эффектов.

В частности, в ряде государств фиксировались случаи образования тромбов и нарушения свёртываемости крови у пациентов, прошедших вакцинацию препаратом. В некоторых случаях эти обстоятельства приводили к летальным исходам.

Так, в марте было объявлено о приостановке использования вакцины AstraZeneca в ряде европейских государств.

Согласно позиции компании, доказательств связи использования препарата и повышенного риска возникновения тромбов не выявлено. В компании заявили, что из примерно 17 млн привитых граждан в странах ЕС и Великобритании число пациентов, у которых образовались тромбы, «ниже, чем сотни случаев, которых можно было бы ожидать среди населения в целом».

В дальнейшем Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело собственную проверку, по результатам которой сообщило, что возможная связь между вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca и образованием тромбов не доказана на данный момент, но возможна. Необходим дальнейший анализ, отметили в EMA.