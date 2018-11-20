Вдвое эффективнее, вдвое дешевле: В США признали превосходство С-400 над «Патриотом»

Телеканал CNBC сравнил российский ЗРК С-400 с системой ПРО THAAD и противоракетным комплексом Patriot («Патриот»). В итоге СМИ вынуждено было признать, что «Триумф» не только превосходит своих американских конкурентов по эффективности, но также еще и несравненно более дешев для потенциальных покупателей на мировом рынке оружия. Дальность стрельбы С-400 почти вдвое превосходит Patriot, его цена - вдвое меньше.

Так, радиус действия С-400 достигает 380 километров. Радиус действия иностранных комплексов - всего 200 километров.

Время подготовки С-400 к стрельбе - всего 5 минут. Его американским «конкурентам» требуется на это в три раза больше времени.

Цена одного комплекса Patriot - миллиард долларов. Одного THAAD - 3 миллиарда. С-400 стоит всего 500 миллионов.

К тому же Россия продает свою технику на мировом рынке оружия с гораздо меньшим количеством ограничений и условий, чем США.