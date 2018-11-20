Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сдача Курильских островов радикально отразится на нашей безопасности
Комик и кандидат в президенты Украины Зеленский выбрал себе «идеальный» предвыбо...
Количество пострадавших на митингах во Франции перевалило за отметку в 500 челов...
«Тактика выкручивания рук»: почему Южная Корея и США не могут договориться о пла...
Главная / Политика

Вдвое эффективнее, вдвое дешевле: В США признали превосходство С-400 над «Патриотом»

20 ноября 2018, 04:25  •  27 • Политика
Телеканал CNBC сравнил российский ЗРК С-400 с системой ПРО THAAD и противоракетным комплексом Patriot («Патриот»). В итоге СМИ вынуждено было признать, что «Триумф» не только превосходит своих американских конкурентов по эффективности, но также еще и несравненно более дешев для потенциальных покупателей на мировом рынке оружия. Дальность стрельбы С-400 почти вдвое превосходит Patriot, его цена - вдвое меньше.
Так, радиус действия С-400 достигает 380 километров. Радиус действия иностранных комплексов - всего 200 километров.
Время подготовки С-400 к стрельбе - всего 5 минут. Его американским «конкурентам» требуется на это в три раза больше времени.
Цена одного комплекса Patriot - миллиард долларов. Одного THAAD - 3 миллиарда. С-400 стоит всего 500 миллионов.
К тому же Россия продает свою технику на мировом рынке оружия с гораздо меньшим количеством ограничений и условий, чем США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

27
Источник
Похожие новости
20 ноября 2018, 04:24
Убивших российских военных боевиков объявили в розыск и арестовали заочно
20 ноября 2018, 01:09
Количество пострадавших на митингах во Франции перевалило за отметку в 500 человек
20 ноября 2018, 01:09
На Украину массово переезжают запрещенные в ЕС меховые фермы - зоозащитники

20 ноября 2018, 04:25
Вдвое эффективнее, вдвое дешевле: В США признали превосходство С-400 над «Патриотом»
19 ноября 2018, 12:09
Нападки, инсинуации, прямые угрозы: Кремль сравнил заявления Польши и США по «Северному потоку - 2»
19 ноября 2018, 18:39
«Даже Илона Маска поставили бы в первый ряд»: Делягин об отношении стран АТЭС к Медведеву
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
20 ноября 2018, 01:09
На Украину массово переезжают запрещенные в ЕС меховые фермы - зоозащитники
20 ноября 2018, 01:09
Ради превосходства над Китаем и Россией США выведут войска из Африки — СМИ
20 ноября 2018, 00:54
«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США устроить...
20 ноября 2018, 01:09
Россия снова отдает Курилы Японии? (Роман Романов)
20 ноября 2018, 01:09
«Нужны эффективные, но нерасточительные решения»: Путин о том, как победить НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 ноября 2018, 05:28
Ж*почный список фейгина и пиар от федеральных СМИ
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
13 ноября 2018, 06:39
Задержанный в России подполковник Украины в отставке назвал имена организаторов терактов в Крыму
16 ноября 2018, 09:24
В США потребовали прекратить сравнивать Су-57 и F-22 Raptor
18 ноября 2018, 13:24
Гиперболоид инженера Гриффина: США ответят России и Китаю
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
17 ноября 2018, 01:24
«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали о её характере
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.