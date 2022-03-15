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ВДВ захватили опорный пункт украинских неонацистов и наёмников под Киевом

15 марта 2022, 17:55  •  195 • Политика
Силы ВДВ России захватили опорный пункт украинских неонацистов и наёмников в Киевской области.
Воздушно-десантные войска России в ходе спецоперации на Украине захватили иностранное вооружение, предоставленное Киеву так называемыми партнёрами. В том числе в Киевской области изъяты противотанковые комплексы или, например, гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы производства стран Запада.
Силы ВДВ, как уточнили в Министерстве обороны России, захватили опорный пункт неонацистов и иностранных наёмников:
Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину.
В том числе опубликовано видео с места.

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