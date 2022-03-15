ВДВ захватили опорный пункт украинских неонацистов и наёмников под Киевом

Силы ВДВ России захватили опорный пункт украинских неонацистов и наёмников в Киевской области.

Воздушно-десантные войска России в ходе спецоперации на Украине захватили иностранное вооружение, предоставленное Киеву так называемыми партнёрами. В том числе в Киевской области изъяты противотанковые комплексы или, например, гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы производства стран Запада.

Силы ВДВ, как уточнили в Министерстве обороны России, захватили опорный пункт неонацистов и иностранных наёмников:

Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину.

В том числе опубликовано видео с места.