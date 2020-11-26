ВДВ России усилят "Лотосом": "Ростех" объявил об успешном испытании новейшей самоходки

Новейшая российская самоходка "Лотос" прошла все приёмо-сдаточные испытания и должна поступить на вооружение Воздушно-десантных войск. Подробностями поделились в госкорпорации "Ростех".

Сообщается, что перспективное самоходное артиллерийское орудие "Лотос" подвергли испытаниям из 57 пунктов. За время тестов самоходка преодолела 400 километров и произвела 14 выстрелов, успешно поразив все цели.

"Авиадесантируемое плавающее орудие "Лотос" прекрасно показало себя в ходе завершившихся приёмо-сдаточных испытаний", - цитирует Nation News заявление индустриального директора "Ростеха" Бекхана Оздоева.

По его словам, новая российская самоходка полностью соответствует всем предъявляемым к подобному оружию требованиям. При этом "Лотос" обладает весьма внушительной скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы, добавил Оздоев.

Вес самоходной установки составляет 18 тонн, при этом она может развивать скорость до 70км/ч, а её дальность стрельбы достигает 13 километров. Кроме того, "Лотос" можно десантировать с самолёта.