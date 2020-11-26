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ВДВ России усилят "Лотосом": "Ростех" объявил об успешном испытании новейшей самоходки
26 ноября 2020, 10:40 • 35 • Политика
"Ростех" завершил испытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос". Новинка поступит на вооружение российских ВДВ.
Новейшая российская самоходка "Лотос" прошла все приёмо-сдаточные испытания и должна поступить на вооружение Воздушно-десантных войск. Подробностями поделились в госкорпорации "Ростех".
Сообщается, что перспективное самоходное артиллерийское орудие "Лотос" подвергли испытаниям из 57 пунктов. За время тестов самоходка преодолела 400 километров и произвела 14 выстрелов, успешно поразив все цели.
По его словам, новая российская самоходка полностью соответствует всем предъявляемым к подобному оружию требованиям. При этом "Лотос" обладает весьма внушительной скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы, добавил Оздоев.
Вес самоходной установки составляет 18 тонн, при этом она может развивать скорость до 70км/ч, а её дальность стрельбы достигает 13 километров. Кроме того, "Лотос" можно десантировать с самолёта.
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