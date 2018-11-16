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ВДВ России получат новые возможности для победы над противником - замкомандующего
16 ноября 2018, 22:24 • 23 • Политика
В формирования Воздушно-десантных войск (ВДВ) России войдут армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом в пятницу сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников в ходе встречи с военными атташе.
Вязников рассказал об истории и развитии Воздушно-десантных войск на мероприятии, где присутствовали более 90 представителей военных атташатов 67 государств. "Прогнозируемые и существующие опасности и угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер", - отметил он. По его словам, они затрагивают военную, политическую, экономическую, информационную и другие сферы, которые являются жизненно важными для деятельности государства.
По словам генерала, идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС РФ для нейтрализации возможных угроз. В перспективе наземный компонент усилят формированиями, включающими в состав подразделения армейской авиации, а также противовоздушной и противоракетной обороны.
Таким образом, эти подразделения получат интегрированные возможности для нанесения поражения противнику, сказал Вязников.
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