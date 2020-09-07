|
Вдову Стива Джобса упрекнули с самого "верха"
07 сентября 2020, 21:00 • 81 • В мире
Президент США раскритиковал вдову Стива Джобса за то, что она "растрачивает" капиталы, оставленные мужем, на "радикальный" журнал The Atlantic, давно известный распространением "фейковых новостей".
Соответствующую запись Дональд Трамп разместил в своём микроблоге в Twitter, отреагировав на сообщение телеведущего Чарли Кирка о том, что Лорен Пауэлл Джобс в 2020 году проспонсировала избирательную кампания Джо Байдена как минимум на полмиллиона долларов. И именно ей принадлежит контрольный пакет акций The Atlantic.
Поводом для упоминания журнала стала статья главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, опубликованная 3 сентября. В этом материале автор утверждал, что президент США много раз "пренебрежительно отзывался о погибших американских военнослужащих", а во время визита во Францию в 2018 году не захотел почтить память американских солдат, погибших в Первой мировой войне и захороненных во Франции.
Голдберг утверждал, что Дональд Трамп тогда якобы заявил: "Почему я должен идти на это кладбище? Оно полно неудачников".
Напомним, в июле 2017 года вдова Стива Джобса приобрела контрольный пакет акций литературного журнала The Atlantic через принадлежащую ей некоммерческую организацию Emerson Collective. Сумма сделки сохранена в тайне. По данным Forbes, состояние Лорен Пауэлл Джобс составляет не менее 20 миллиардов долларов.
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 сентября 2020, 07:20
|
04 сентября 2020, 02:15
|
01 сентября 2020, 22:55
|
03 сентября 2020, 16:10
|
04 сентября 2020, 04:05
|
07 сентября 2020, 11:50
|
02 сентября 2020, 17:15