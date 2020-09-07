Вдову Стива Джобса упрекнули с самого "верха"

Соответствующую запись Дональд Трамп разместил в своём микроблоге в Twitter, отреагировав на сообщение телеведущего Чарли Кирка о том, что Лорен Пауэлл Джобс в 2020 году проспонсировала избирательную кампания Джо Байдена как минимум на полмиллиона долларов. И именно ей принадлежит контрольный пакет акций The Atlantic.

Стив Джобс не обрадовался бы, узнай он о том, что его жена тратит деньги на радикальный левый журнал, извергающий фейковые новости и ненависть и руководимый мошенником Голдбергом, - написал Дональд Трамп.

Поводом для упоминания журнала стала статья главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, опубликованная 3 сентября. В этом материале автор утверждал, что президент США много раз "пренебрежительно отзывался о погибших американских военнослужащих", а во время визита во Францию в 2018 году не захотел почтить память американских солдат, погибших в Первой мировой войне и захороненных во Франции.

Голдберг утверждал, что Дональд Трамп тогда якобы заявил: "Почему я должен идти на это кладбище? Оно полно неудачников".

Напомним, в июле 2017 года вдова Стива Джобса приобрела контрольный пакет акций литературного журнала The Atlantic через принадлежащую ей некоммерческую организацию Emerson Collective. Сумма сделки сохранена в тайне. По данным Forbes, состояние Лорен Пауэлл Джобс составляет не менее 20 миллиардов долларов.