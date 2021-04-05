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Вдова Солженицына обвинила Кравчука во вранье из-за "цитаты" писателя о России

05 апреля 2021, 18:10  •  214 • Политика
Фото: x99/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Экс-лидера украинцев назвали бессовестным и махровым националистом
Первого президента Украины Леонида Кравчука уличи во лжи из-за процитированных им якобы словах советского писателя Александра Солженицына о России. И сделала это лично вдова автора знаменитого романа "Архипелаг ГУЛАГ" Наталья Солженицына.
Очередным перлом в адрес Москвы экс-лидер украинцев отметился на фоне великого для киевского режима событии – телефонного звонка их заокеанского куратора президента США Джо Байдена его коллеге из Незалежной Владимиру Зеленскому. Их долгожданная беседа состоялась 2 апреля.
После этого пан Кравчук в эфире одного из местных каналов объявил, что, "как сказал Солженицын, у России нет друзей, у России могут быть либо холуи, либо враги". И якобы сегодня "холуями" являются белорусы, а врагами – украинцы.
Сей пассаж не остался незамеченным в РФ. Так, авторы программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" обратились за разъяснениями к супруге писателя, чтобы она припомнила, из какого именно его произведения Леонид Макарович выудил вышеозначенные слова.
"Такой цитаты нет. Ничего подобного Александр Исаевич не говорил и не писал. Это полностью на совести господина Кравчука. А вернее, на его бессовестности", – сказала Наталья Дмитриевна.
Она отметила, что когда они с мужем вернулись в Россию после долгих лет изгнания, Кравчук уже был "великим украинским националистом". Сейчас он просто сочиняет и выдумывает, что для экс-лидера страны "позорно".
Кроме того Солженицына отметила, что у ее супруга много украинской крови, а в России вообще нет "дурного" отношения к самим украинцам.
"Все прошлое десятилетие, все нынешнее время, с самого начала именно Украина возбуждала ненависть к России. Она строила из России врага для своего населения", – подчеркнула Солженицына.
По ее мнению, власти Незалежной вместо того, чтобы заботиться о своем населении, чтобы жизнь в стране стала лучше, делали все, чтобы там забыли русский язык и говорили только на мове. Поэтому главным врагом украинского народа является его правительство, считает Наталья Дмитриевна.

Она отметила, что вчерашние коммунисты за одну ночь вдруг превратились в ярых националистов и с начала распада СССР ведут топорную антироссийскую пропаганду. И, к сожалению, это дает свои плоды, констатировала Солженицына.
Напомним, пан Кравчук не раз был замечен в высказывании лживых фактов. Так, в конце января экс-лидер Незалежной заявил, что Сталин и Гитлер встретились накануне Второй Мировой войны во Львове, пишет ведущая Ольга Скабеев в своем телеграм-канале. Украинский пенсионер тогда ссылался на некий секретный документ. При этом, мировая история пока не владеет архивными доказательствами подобной встречи.

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