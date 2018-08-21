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Вдова Ельцина ответила на слова Руцкого о «трехсуточном запое» мужа во время путча ГКЧП

21 августа 2018, 00:54  •  62 • Политика
Наина Ельцина назвала ложью заявления бывшего вице-президента России о том, что в августе 1991 года ее муж якобы ушел в запой и пытался укрыться от ГКЧП в американском посольстве в Москве.
Наина Ельцина - вдова первого президента России Бориса Ельцина - прокомментировала ранее появившуюся информацию о том, что во время путча в августе 1991 года ее муж якобы несколько раз порывался сбежать и укрыться в американском посольстве. Напомним, что ранее подобные обвинения выдвинул в адрес Ельцина бывший вице-президент России Александр Руцкой. Он также заявил, что во время конфликта с ГКЧП президент Ельцин «ушел в трехсуточный запой».
По словам Наины Ельциной, все эти инсинуации в адрес ее мужа являются ложью. По словам вдовы президента, Ельцин был очень смелым человеком, а потому всегда брал на себя удар в тяжелых ситуациях.
«Для меня и Руцкой, и (бывший руководитель Верховного совета России Руслан) Хасбулатов - люди, которым давно нет веры», - подчеркнула Наина Ельцина.
К этому она добавила: «Борис Николаевич, к сожалению, уже не может ответить этим лжецам. Хотя, думаю, при нем бы они побоялись так нагло врать».
Что касается ее самой, заявила Ельцина, то она все три дня с 18 по 21 августа 1991 года крайне переживала за мужа. По ее словам, сначала она скрывалась вместе с внуками в квартире одного из сотрудников службы безопасности, затем - вместе с дочерью в своей собственной.

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