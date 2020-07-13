Вдоль берегов Крыма обнаружили радиолокационную "аномалию"

В Азовском море вдоль берегов Крыма до материковой части Украины, в районе Запорожской области, обнаружена сильная радиолокационная активность. Об этом сообщает украинское издание "Диалог".

Автор материала предполагает, что радиолокационная "аномалия" связана с действиями войск России в этом районе, в частности флота.

Ссылаясь на данные Киева, автор статьи пишет, что Россия продолжает сосредотачивать в Крыму мощную наступательную группировку - около 80 кораблей, из которых 23 - ударные. Якобы это связано с тем, что Москва готовит вторжение на Украину с юга, чтобы полностью отрезать стране выход к морю, а также решить проблему водоснабжения полуострова.

Украинские эксперты - впрочем, не названные, - утверждают, что Россия запланировала "вторжение" на сентябрь 2020 года.