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Вдоль берегов Крыма обнаружили радиолокационную "аномалию"

13 июля 2020, 18:00  •  246 • В мире
Вдоль берегов Крыма обнаружили радиолокационную "аномалию". По сообщению украинских СМИ, сильная активность была зафиксирована в Азовском море 10 июля.
В Азовском море вдоль берегов Крыма до материковой части Украины, в районе Запорожской области, обнаружена сильная радиолокационная активность. Об этом сообщает украинское издание "Диалог".
Автор материала предполагает, что радиолокационная "аномалия" связана с действиями войск России в этом районе, в частности флота.
Ссылаясь на данные Киева, автор статьи пишет, что Россия продолжает сосредотачивать в Крыму мощную наступательную группировку - около 80 кораблей, из которых 23 - ударные. Якобы это связано с тем, что Москва готовит вторжение на Украину с юга, чтобы полностью отрезать стране выход к морю, а также решить проблему водоснабжения полуострова.
Украинские эксперты - впрочем, не названные, - утверждают, что Россия запланировала "вторжение" на сентябрь 2020 года.

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