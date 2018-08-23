Вдохновленный Трампом Порошенко выпустил в Twitter сразу 12 заявлений

Президент Незалежной Петр Порошенко, получив поздравление от американского коллеги Дональда Трампа в связи с Днем независимости Украины, разразился в своем Twitter серией сообщений.

Получив от президента США Дональда Трампа поздравление с грядущим Днем независимости Украины, который страна отмечает 24 августа, лидер Незалежной Петр Порошенко, вдохновленный поддержкой Вашингтона, всего за один час настрочил в своем Twitter аж 12 заявлений.

До него подобным «твит-недержанием» славился глава Белого дома, который мог за один час послать с десяток сообщений по различным поводам.

В своих комментариях в соцсети Порошенко успел анонсировать новое приветствие для военных, которое прозвучит на торжественной церемонии. Позаимствовано оно из бандеровских лозунгов, и теперь ВСУ будут, приветствуя главнокомандующего, выкрикивать «Слава Украине!».

Сразу несколько заявлений глава Украины сделал и по государственному сине-желтому флагу страны, уточнив, что на этот раз он впервые будет поднят не в Киеве, а в Днепре.

Успел Порошенко покаяться перед украинцами и за данное четыре года назад обещание по войне в Донбассе.

«Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось, - заявил президент Украины, добавив, что это для него урок, как нужно обращаться с данным словом.

Судя по тому, что война в Донбассе длится пятый год, а ВСУ ежедневно нарушают Минские договоренности, подписанные в том числе и Порошенко, слова нового раскаяния вряд ли украинцы могут принять на веру.

Отдельными твитами украинский лидер вновь голословно намекнул на российскую армию, против которой Незалежной якобы нужно держать оборону. А после заявил о том, что Киев больше всего «хочет мира».

«И никто не хочет мира больше, чем мы», - резюмировал Порошенко.

Его бы слова - да командованию ВСУ в уши. Ведь миром из-за регулярных обстрелов со стороны украинских военных в Донбассе и не пахнет.