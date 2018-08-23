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Вдохновленный Трампом Порошенко выпустил в Twitter сразу 12 заявлений

23 августа 2018, 11:24  •  74 • Политика
Президент Незалежной Петр Порошенко, получив поздравление от американского коллеги Дональда Трампа в связи с Днем независимости Украины, разразился в своем Twitter серией сообщений.
Получив от президента США Дональда Трампа поздравление с грядущим Днем независимости Украины, который страна отмечает 24 августа, лидер Незалежной Петр Порошенко, вдохновленный поддержкой Вашингтона, всего за один час настрочил в своем Twitter аж 12 заявлений.
До него подобным «твит-недержанием» славился глава Белого дома, который мог за один час послать с десяток сообщений по различным поводам.
В своих комментариях в соцсети Порошенко успел анонсировать новое приветствие для военных, которое прозвучит на торжественной церемонии. Позаимствовано оно из бандеровских лозунгов, и теперь ВСУ будут, приветствуя главнокомандующего, выкрикивать «Слава Украине!».
Сразу несколько заявлений глава Украины сделал и по государственному сине-желтому флагу страны, уточнив, что на этот раз он впервые будет поднят не в Киеве, а в Днепре.
Успел Порошенко покаяться перед украинцами и за данное четыре года назад обещание по войне в Донбассе.
«Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось, - заявил президент Украины, добавив, что это для него урок, как нужно обращаться с данным словом.
Судя по тому, что война в Донбассе длится пятый год, а ВСУ ежедневно нарушают Минские договоренности, подписанные в том числе и Порошенко, слова нового раскаяния вряд ли украинцы могут принять на веру.
Отдельными твитами украинский лидер вновь голословно намекнул на российскую армию, против которой Незалежной якобы нужно держать оборону. А после заявил о том, что Киев больше всего «хочет мира».
«И никто не хочет мира больше, чем мы», - резюмировал Порошенко.
Его бы слова - да командованию ВСУ в уши. Ведь миром из-за регулярных обстрелов со стороны украинских военных в Донбассе и не пахнет.
Ми нічого не прагнемо більше, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми. Мир обов’язково настане на нашій землі. Забезпечити його може єдність українського народу, боєздатне військо, яке день за днем стає дедалі сильнішим. Спільними зусиллями ми це точно зробимо
— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 августа 2018 г.

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