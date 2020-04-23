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Вдогонку заявлению министра: вслед за танком Т-14 «Армата» в Сирию «пытаются отправить» «Курганец» и «Бумеранг»

23 апреля 2020, 07:10  •  169 • Аналитика

Информационная тишина, которая длилась довольно долго, по поводу перспективных образцов бронетехники для российской армии и вызванная, по моему мнению, подготовкой к военному параду 9 мая, внезапно была нарушена. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил об отправке в Сирию перспективных танков "Армата" для испытаний.




Заявление министра Мантурова вызвало недоумение у многих экспертов. Армата в Сирии... Появились разговоры и слухи об отправке на испытания и других образцов военной техники. Почему это происходит? Почему слухи продолжают множиться?

Т-14 "Армата" будет участвовать в боевых действиях как "гражданская машина"


У большинства специалистов сразу же возникли вопросы по этому поводу. Начиная с самого простого, почему такое заявление делает не представитель министерства обороны, а министр промышленности и, заканчивая, чуть более сложными, какие испытания можно провести только в условиях  Сирии. Разговоры о том, что пока машина не принята на вооружение Вооруженных Сил России, за её создание и прохождение испытаний отвечает гражданское министерство, оставим для других.

Бросать новый, достаточно дорогостоящий и секретный танк в гражданским экипажем в бой? Каким способом это можно сделать без участия министерства обороны? Испытатели завода-производителя могут дать большую фору солдатам и офицерам в работе на этом танке, но в реальных боевых действиях они не участвовали и на поле боя их преимущества исчезнут мгновенно.

Понятно, что Денис Мансуров, как государственный чиновник большого уровня, просто так бросать слова на ветер не будет. Вполне реально, что несколько машин действительно доставлены в Сирию. По моим прикидкам, это не больше десяти машин максимум. Наши БДК просто не смогут взять на борт больше. 10-13 танков это максимум, а учитывая массу "Армата", 10 не более.

Сомнение закрадываются только от одного. Возможности современной разведки позволяют тем же американцам контролировать все поставки на российские базы. Как, впрочем, и нам поставки на американские. Появление "Армата" было бы замечено ещё при погрузке и транспортировке. «Знаем и молчим» не американский принцип. А военные США молчат. НАТО молчит.

Очень вероятно, что та шумиха, которая началась в связи с заявлением Мансурова, необходима именно министру промышленности  и торговли. Необходимо подогревать интерес к этой машине у потенциальных покупателей. А Сирия? Сирия - это место, сравнимое по своим климатическим и природным условиям с условиями именно потенциальных покупателей.

Вслед за Арматой "воевать" могут "поехать" "Курганец-25" и "Бумеранг"


Гораздо интереснее судьба других машин, о которых тоже «замолчали» сегодня. Но которые упомянуты в заявлении Дениса Мантурова, опубликованном РИА Новости:

Предварительно могу сказать, что испытания "Курганец-25" и "Бумеранга" планируется завершить в 2022 году.

Многие помнят о том, что почти каждый год МО РФ и производители этих боевых машин заявляют о том, что «вот сейчас, буквально завтра, послезавтра, в крайнем случае на следующий год» армия получит новые БМП и БТР. Естественно, уже появились разговоры и о том, что образцы этих машин будут так же направлены для испытаний в Сирию.

Надо признать, что это не первая кампания «по отправке в Сирию» такой бронетехники. Первый раз эти машины там «увидели» ровно год назад, в конце марта-начале апреля 2019 года. Именно тогда российские СМИ со ссылкой на бойцов сирийской армии и проправительственных активистов распространили информацию о якобы участии этих БМП и БТР чуть ли не в боевых действиях. Правда, новость та вышла 1 апреля, что добавило "интриги". Подтверждений, конечно же, нет.

Кстати, тогда почти ни у кого их журналистов не возник самый простой вопрос о компетенции этих самых бойцов и активистов. Спросите сейчас у офицера армии России, что он знает о перспективных разработках тех же американцев, израильтян, французов, немцев, китайцев? Вряд ли получите внятный ответ даже о внешнем виде перспективных машин. А сирийские солдаты владеют такой информацией…

Разговоры о том, что "Курганец" и "Бумеранг" будут испытывать в Сирии возникли просто вдогонку заявлению Мантурова. Испытывать так испытывать. Всё и сразу... По инерции...

И здесь никаких официальных подтверждений.

Война как наиболее эффективный способ конкуренции

  
Действительно, затраты на конструирование, производство и испытания боевых машин огромны. Производители сегодня должны не только производить, но и зарабатывать. То есть, необходимо убедить потенциальных покупателей в том, что покупка изделий именно этого производителя даст покупателю преимущества в военной области перед потенциальными противниками.

Конкуренция на уровне «споров на бумаге» не эффективна. Другое дело участие изделий в боевых действиях. Согласитесь, даже сегодня рекламировать автомат Калашникова глупо. Как глупо рекламировать «Град» или «Торнадо». Именно участие в боевых действиях послужили лучшей рекламой для достаточно большого количества видов вооружения и военной техники. 

Очень показательны для понимания ситуации на рынке вооружений судьбы общеизвестных современных российских изделий. Как интересен стал наш комплекс С-400 иностранцам после того, как их закупила Турция. Это даже без прямого участия комплекса в боевых действиях! Как боятся летчики входить в зону, которая контролируется именно С-400.

И другой комплекс-самолет Су-57. Даже полеты в небе Сирии, подтвержденные МО РФ, даже «встреча» с американскими самолетами в том же небе, не привели к повышению интереса покупателей к этой машине. Кстати, все выше написанное можно отнести и к "Армате".

Краткий вывод


Пандемия коронавируса в мире достаточно сильно ударила по экономике многих стран. Коснулась и военной отрасли. Если раньше предприятия оборонной промышленности могли себе позволить выпуск какой-то продукции достаточно долгое время, благодаря долгосрочным контрактам с собственными вооруженными силами, то сегодня ситуация изменилась.

Причем изменилась кардинально. Изделия стали дорогостоящие и закупать сразу и много министерство обороны уже не может. Производители вынуждены искать покупателей «на стороне». А значит, сегодня в военном производстве включаются те же механизмы, которые действуют в производств гражданской продукции.

Именно этим и объясняется тот факт, что заявление об участии танка "Армата" в испытаниях в Сирии делает министр промышленности и торговли, а не министр обороны или кто-то из оборонного ведомства. 
Александр Ставер

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