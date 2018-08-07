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В Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны

07 августа 2018, 21:24  •  56 • Украина
В Днепропетровской области на трассе произошла утечка около трёх-четырёх тонн азотной кислоты из автоцистерны. Об этом сообщается на сайте местного управления ГСЧС.
 
©dp.dsns.gov.ua
 

«Автоцистерна перевозила азотную кислоту в количестве 24 тонны... Количество вытекшей азотной кислоты составляет около трёх-четырёх тонн на площади 40—45 кв. м», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что вытекание кислоты было прекращено. Спасатели проводят работы по нейтрализации вытекшей жидкости.

На месте происшествия работают 35 человек личного состава, используется семь единиц техники. 

В мае в Псковской области произошла утечка серной кислоты из цистерны на железной дороге.

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