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Вчера угроза войны, сегодня снятие санкций: Трамп отменил введённые против Турции ограничения

23 октября 2019, 23:54  •  38 • Политика
США отменяют санкции, введённые против Турции в связи с началом операции "Источник мира". За пару дней до этого глава Белого дома грозил Анкаре войной.
Президент США Дональд Трамп объявил об отмене санкций против Турции, введённых в связи с началом военной операции "Источник мира" на севере Сирии. При этом американский лидер пригрозил, что может в любой момент вернуть ограничительные меры, если Вашингтон не удовлетворится шагами Анкары.
Буквально на днях Трамп угрожал Турции военными действия из-за турецкой военной операции против сирийских курдов, которых США бросили после вывода войск из страны. В попытке остановить военную операцию Вашингтон ввёл санкции против Анкары и отправил целый десант чиновников, но смог добиться этим лишь небольшой паузы в военных действиях. Только после личной встречи президентов России и Турции в Сочи военной операции был положен конец.
После того как Россия разрешила кризис, президент США поспешил снять санкции с Турции, которые оказались полностью бесполезны. Теперь Трамп сменил риторику и призывает другие страны помочь Турции в укреплении контроля над её границей с Сирией, сообщает ТАСС.

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