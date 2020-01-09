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Вчера охрана "Турецкого потока", сегодня - запуск "Кинжалов": Путин в Чёрном море принял успешные учения
09 января 2020, 20:09 • 66 • Политика
Президент России Владимир Путин на борту крейсера "Маршал Устинов" принял успешные учения флота, наблюдая за пуском гиперзвуковых ракет "Кинжал". К слову, накануне крейсер принимал участие в охране церемонии запуска "Турецкого потока", о чем писали турецкие журналисты.
Президент России Владимир Путин в четверг, 9 января, с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море. В том числе, президент наблюдал за стрельбами крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".
Главком ВМФ России Николай Евменов доложил Путину, что учения прошли успешно. Путин отдал приказ об их завершении и свёртывании группировки, пишет URA.RU.
Кстати, накануне сообщалось, что "Маршал Устинов" будет охранять запуск "Турецкого потока". Местные СМИ и блоги писали, что почти двухсотметровый корабль Северного флота прибыл в крупнейший турецкий город еще 5 января. В Стамбул ракетный крейсер пришел из Севастополя.
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