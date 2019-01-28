Вбросы, военные, американские сенаторы: Чем и кем пользуется Гуайдо для смены власти в Венесуэле

Хуан Гуайдо провел кулуарные переговоры с военными для отстранения Николаса Мадуро от занимаемой должности, а вчера был сделан вброс о его местонахождении. В декабре оппозиционер встречался с американскими сенаторами.

Самопровозглашённый временно исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо провел кулуарные переговоры с военными и некоторыми чиновниками для отстранения действующего, законно избранного, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет The Washington Post.

Лидер оппозиции не скрывает, что перед попыткой свержения власти в Венесуэле, встречался с несколькими сенаторами США.





Также в испаноязычные СМИ был сделан вброс фейковой информации о покидании Мадуро страны на президентском самолете. Информация не чем не подвержена, для доказательства использовалась поддельная распечатка полетов.



Ранее правительства Испании, Франции и Германии готовы признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, если в течение восьми дней в стране не назначат новые «справедливые, свободные и прозрачные» президентские выборы. При этом детали таких выборов, страны ЕС не сообщают.



