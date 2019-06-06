Вброс в "Новой" об MH17 связан с президентом США?: Эксперт о русском следе в крушении Боинга

По словам Хатылева, расследование крушения MH17 уже проводились, в том числе отрабатывалась и так называемая курская версия. К этому привлекалось и Министерство обороны, и Генеральная прокуратура, и все надзорные органы, которые существуют в России.

"Все процедуры, которые необходимы, были проведены. В присутствии, в том числе, и международных специалистов. И документы были представлены в международные, опять же, организации", - уточняет Хатылев, добавляя, что эти материалы и проведенные эксперименты доказали, что версия о стрельбы 53-й бригады, несостоятельна.

"Съемка из космоса, спутниковая, перехват радиосвязи, шифрованной связи, и так далее, -- детально показали, что этого быть не могло. Стрельбы проводились с территории Украины. И, на сегодняшний день, 98—97—95%, что стрельбы проводили ПВО Украины, и непосредственно это подтверждается и документами, и теми перехватами, которые осуществляли и американцы, и другие разведывательные органы, и так далее", - поясняет эксперт.

Он поясняет, что еще тогда Минобороны предоставило все необходимые документы, всем компетентным органам. Чтобы снова с ними ознакомиться, любое СМИ может послать соответствующий запрос в оборонное ведомство.

Хатылев вспоминает, что сама обстановка на тот момент, когда происходило поражение Боинга, говорила о том, что в воздухе находились самолеты украинских вооруженных сил. "Притом, тот человек, который был награжден высшим орденом Украины, и в прошлом году погиб, будучи директором аэропорта в Запорожье. Ему приписывается, что он и применял авиационные ракеты по этому самолету", - заявил эксперт.

Более того, Хатылев указывает, что в частотном диапазоне, во всех других излучающих диапазонах четко была зафиксирована работа именно комплекса ВСУ, на определенной частоте, на определенном временном интервале.

"Был произведен пуск. Если вы смотрели все эти передачи и информацию по расследованию, которые показывали, там и номер ракеты есть, и номер партии, когда она была изготовлена, когда поступила на Украину, и так далее. Поэтому я хочу сказать, что, на сегодняшний день, объективных документов, для того чтобы доказать, что стрельба комплексом "Бук" производилась с территории Украины украинскими вооруженными силами, предостаточно", - уверен эксперт.

По его словам, судя по заявлениям австрийских властей, немецких властей и некоторых других, они придерживаются мнения о том, что российские вооруженные силы не применяли комплекс "Бук" по этому рейсу, MH-17.

"Сейчас всё входит в наиболее острую стадию. Потому что всей этой конгломерации, во главе с Соединенными Штатами Америки, которая поддерживают все украинские действия после Майдана, необходимо каким-то образом закрыть вопрос, чтобы не пала тень ни на них, ни на тех, кто в их был подчинении. Но момент очень удобный, идет смена президента Украины, идут другие процессы политические и в США, у Дональда начинаются выборы. Евросоюз провел выборы. То есть, идет смена поколений, смена эпох. Соответственно, здесь нужно ожидать каких-то резких действий", - прогнозирует Хатылев.

Он добавляет, что то, что пытаются сделать крайней Россию – "это понятно". Но сделать это будет сложно, поэтому "недоброжелатели, придется принимать какое-то непопулярное решение", считает эксперт.