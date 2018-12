В Британии прошли первые задержания после срыва работы аэропорта Гатвика

Полиция задержала двух подозреваемых, предположительно причастных к запуску дронов в лондонском аэропорту Гатвик.

Сбой в работе аэропорта произошёл из-за появления на взлетно-посадочной полосе двух беспилотников 21 декабря. Все рейсы в лондонской Гатвик были перенаправлены в соседние аэропорты.

Полиция сразу же начала с воздуха и на земле искать злоумышленников. Известно, что полицейский вертолёт пытался выследить автомобиль, из которого происходило управление летательными аппаратами. Но погоня не увенчалась успехом.

22 декабря полиция Сассекса после обширных поисковых работ сообщила о задержании двух подозреваемых.



Согласно более раннему заявлению главы полиции Сассекса Джеймса Тингли, инцидент не связан с терроризмом. Такую оценку происходящему специалисты дали, основываясь на полученной информации.

Two people ARRESTED over ‘criminal use of drones’ after Gatwick Airport travel chaos https://t.co/hcxytsehBY pic.twitter.com/iI6D5nVSZc