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В Британии прошли первые задержания после срыва работы аэропорта Гатвика

22 декабря 2018, 13:24  •  81 • В мире
Правоохранительные органы задержали первых двух подозреваемых, которые могут быть причастны к запуску дронов в лондонском аэропорту.
Полиция задержала двух подозреваемых, предположительно причастных к запуску дронов в лондонском аэропорту Гатвик.
Сбой в работе аэропорта произошёл из-за появления на взлетно-посадочной полосе двух беспилотников 21 декабря. Все рейсы в лондонской Гатвик были перенаправлены в соседние аэропорты.
Полиция сразу же начала с воздуха и на земле искать злоумышленников. Известно, что полицейский вертолёт пытался выследить автомобиль, из которого происходило управление летательными аппаратами. Но погоня не увенчалась успехом.
22 декабря полиция Сассекса после обширных поисковых работ сообщила о задержании двух подозреваемых.

Согласно более раннему заявлению главы полиции Сассекса Джеймса Тингли, инцидент не связан с терроризмом. Такую оценку происходящему специалисты дали, основываясь на полученной информации.
Two people ARRESTED over ‘criminal use of drones’ after Gatwick Airport travel chaos https://t.co/hcxytsehBY pic.twitter.com/iI6D5nVSZc
— Raw News (@RawNews5) 22 декабря 2018 г.

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