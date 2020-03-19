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Вбрасывают соседи: Минобороны дало понять, что знает заказчиков фейка о "комендантском часе"
19 марта 2020, 14:35 • 25 • Политика
Минобороны России отреагировало на появившуюся фотографию "приказа" о введении в столице "комендантского часа". Вбрасывают соседи, заявили в ведомстве.
Как сообщает РИА Новости, пресс-служба Министерства обороны заявило, что документов такого рода в ведомстве "быть не может в принципе" – ни по оформлению, ни по содержанию.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что ситуация с распространением коронавируса в стране находится под контролем. Он призвал не верить фейкам и вбросам о невероятных масштабах заражения вирусом в России.
Он добавил, что страна будет наращивать борьбу с коронавирусной инфекцией, так как российские граждане ездят по всему миру. Президент пообещал помощь всем гражданам России, которые не могут вернуться на Родину из-за распространения вируса.
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