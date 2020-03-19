Вбрасывают соседи: Минобороны дало понять, что знает заказчиков фейка о "комендантском часе"

Как сообщает РИА Новости, пресс-служба Министерства обороны заявило, что документов такого рода в ведомстве "быть не может в принципе" – ни по оформлению, ни по содержанию.

"Распространенное в социальных сетях изображение якобы "приказа" Минобороны России о "введении комендантского часа" в городе Москве - грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран", - добавили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что ситуация с распространением коронавируса в стране находится под контролем. Он призвал не верить фейкам и вбросам о невероятных масштабах заражения вирусом в России.

Власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в России, - заверил Путин.

Он добавил, что страна будет наращивать борьбу с коронавирусной инфекцией, так как российские граждане ездят по всему миру. Президент пообещал помощь всем гражданам России, которые не могут вернуться на Родину из-за распространения вируса.