Вблизи Украины заметили российскую военную авиацию - видео

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В небе над Ростовской областью пролетело около 16 вертолетов

На границе России и Украины были замечены сразу несколько единиц военной авиации.

В Сети опубликовали ролик, на котором заметно, как в небе над Ростовской областью появилось сразу несколько вертолетов. По словам автора, всего было 16 боевых машин и направлялись они в сторону Незалежной.

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Не исключено, что это были учения, которые могли проходить на одном из полигонов вблизи военной части. В комментариях к публикации также предположили, что вертолеты просто "корректировали цели", поэтому поводов для беспокойства нет.

Также на границе с Украиной были замечены группы ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель". Однако никаких официальных подтверждений информации сделано не было.

Ранее Владимир Зеленский написал пост, в котором обвинил Москву в "игре мускулами". Глава Незалежной заявил, что Россия пытается создать атмосферу угрозы, проводя военные учения вдоль границы.

Таким образом президент попытался успокоить украинцев, которые на протяжении уже пары недель слушают о том, что к границам Украины якобы были согнаны всевозможные войска РФ. Зеленский подчеркнул, что ВСУ всегда готовы к провокациям.

Также накануне в Сети появилось видео военной техники, которая разместилась на Крымском мосту.