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Вблизи Украины заметили российскую военную авиацию - видео

02 апреля 2021, 12:15  •  252 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В небе над Ростовской областью пролетело около 16 вертолетов
На границе России и Украины были замечены сразу несколько единиц военной авиации.
В Сети опубликовали ролик, на котором заметно, как в небе над Ростовской областью появилось сразу несколько вертолетов. По словам автора, всего было 16 боевых машин и направлялись они в сторону Незалежной.
@_nik_1105
#вертолеты #полет
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Не исключено, что это были учения, которые могли проходить на одном из полигонов вблизи военной части. В комментариях к публикации также предположили, что вертолеты просто "корректировали цели", поэтому поводов для беспокойства нет.
Также на границе с Украиной были замечены группы ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель". Однако никаких официальных подтверждений информации сделано не было.
Ранее Владимир Зеленский написал пост, в котором обвинил Москву в "игре мускулами". Глава Незалежной заявил, что Россия пытается создать атмосферу угрозы, проводя военные учения вдоль границы.
Таким образом президент попытался успокоить украинцев, которые на протяжении уже пары недель слушают о том, что к границам Украины якобы были согнаны всевозможные войска РФ. Зеленский подчеркнул, что ВСУ всегда готовы к провокациям.
Также накануне в Сети появилось видео военной техники, которая разместилась на Крымском мосту.

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