Вбивают клин: Запад намерен разорвать отношения России и Белоруссии

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Союз двух держав не выгоден иностранным власть имущим

Цель объединенного Запада на ближайшее время – максимально усложнить отношения между Москвой и Минском с тем, чтобы не позволить двум братским странам поддерживать друг друга на международной арене. В этом убежден российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.



Дипломат пояснил, что пандемия COVID-19 и последовавший глобальный кризис резко обострили ситуацию на мировом рынке. В таких условиях страны вынуждены ужесточить борьбу за место под солнцем. Поэтому коалиция западных государств приложит максимальные усилия для того, чтобы ослабить мощных конкурентов – таких, как Россия.

В интервью каналу СТВ Мезенцев пояснил, что в этой игре основным инструментом является введение санкционных ограничений. На данный момент жесткая политика рестрикций осуществляется в отношении России и Белоруссии. При этом дипломат прямо заявил, что задача Запада – оторвать Минск от Москвы.

Напомним, на прошлой неделе США вели очередные санкции против Республики. Под атаку попали ОМОН и ГУВД.