"Вбить клин": Захарова раскусила план США по России и Китаю

Мария Захарова. Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Несмотря на провокации Вашингтона, Москва продолжит углублять сотрудничество с Пекином

Власти США хотят "вбить клин" в отношения между Россией и Китаем, когда призывают Москву вступить в коалицию против Поднебесной. Так прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова соответствующее заявление главы Госдепа Майка Помпео.

По словам нашего дипломата, призыв американского госсекретаря к Москве "дружить" против Пекина является наивной попыткой "вбить клин" в российско-китайское партнерство.

В связи с этими Захарова заверила, что Россия и дальше будет укреплять сотрудничество с КНР, которое российская сторона рассматривает как залог стабильности в мире.

"Провоцируемая Вашингтоном напряженность в отношениях с Пекином вредит не только США и Китаю, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом", – цитирует РИА "Новости" представителя нашего дипведомства.

Ранее сегодня Помпео заявил, что нужно создать для противодействия Поднебесной "новый альянс демократий", поскольку необходимо изменить коммунистический Китай, а то он изменит остальной "свободный мир". И предположил, что в этот союз необходимо принять Россию, т.к. такая возможность "проистекает из естественных отношений" между Москвой и Пекином.

Данная речь госсекретаря опубликована в "Твиттере" штатовского ведомства.

