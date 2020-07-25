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"Вбить клин": Захарова раскусила план США по России и Китаю

25 июля 2020, 00:05  •  36 • Политика
Мария Захарова. Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Несмотря на провокации Вашингтона, Москва продолжит углублять сотрудничество с Пекином
Власти США хотят "вбить клин" в отношения между Россией и Китаем, когда призывают Москву вступить в коалицию против Поднебесной. Так прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова соответствующее заявление главы Госдепа Майка Помпео.
По словам нашего дипломата, призыв американского госсекретаря к Москве "дружить" против Пекина является наивной попыткой "вбить клин" в российско-китайское партнерство.
В связи с этими Захарова заверила, что Россия и дальше будет укреплять сотрудничество с КНР, которое российская сторона рассматривает как залог стабильности в мире.
"Провоцируемая Вашингтоном напряженность в отношениях с Пекином вредит не только США и Китаю, но и серьезно осложняет международную обстановку в целом", – цитирует РИА "Новости" представителя нашего дипведомства.
Ранее сегодня Помпео заявил, что нужно создать для противодействия Поднебесной "новый альянс демократий", поскольку необходимо изменить коммунистический Китай, а то он изменит остальной "свободный мир". И предположил, что в этот союз необходимо принять Россию, т.к. такая возможность "проистекает из естественных отношений" между Москвой и Пекином.
Данная речь госсекретаря опубликована в "Твиттере" штатовского ведомства.

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