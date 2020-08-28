Вбить клин между русскими: Политолог просчитал провокацию с языком

Политолог Александр Асафов прокомментировал Царьграду идею отказаться от русского языка в Белоруссии и оставить лишь один государственный - белорусский. Напомним, что с таким предложением обратился экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич - один из трёх политиков, подписавших Беловежское соглашение, фактически разрушившее СССР.

Политолог отметил, что, скорее всего, Шушкевич хочет напомнить о себе. Однако серьёзных инициатив бывший политик выдвигать не может.

"Никакого статуса у самого Шушкевича нет, ни государственного, ни окологосударственного, вообще никакого, - подчеркнул Асафов. - Я думаю, что тут не стоит искать ни государственной политики, ни каких-то векторов развития страны или, наоборот, её деградации. Это просто желание человека напомнить о себе. Что он ещё жив, что он имел какое-то отношение к политике. И что он, очевидно, занимает антироссийскую, проевропейскую или, скорее, проамериканскую сторону".

Политолог напомнил, что борьба с русским языком становится государственным вектором развития в тех странах, которые движутся в русле политики США. Это касается, например, Прибалтики и Украины.

Эксперт предположил, что Шушкевич может заявлять о себе, чтобы присоединиться к "обойме" оппозиции. Возможно, поучаствовать в распределении 53 миллионов евро, о которых накануне упоминали оппозиционеры.

"Из-за желания поучаствовать в этом "празднике жизни" он и делает такие резкие, радикальные высказывания, которые ни белорусскому обществу, ни политической ситуации, ни даже медийной повестке не добавляют позитива. Не ведут к поиску согласия и диалога между сторонниками Лукашенко, противниками Лукашенко, собственно властью и оппозицией. Фактически он вбивает еще один клин, чтобы присоединиться к рынку оплачиваемых господ-оппозиционеров", - убеждён политолог.