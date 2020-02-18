Рабочая группа по изменениям в Конституцию России поддержит поправку о запрете отчуждения территорий России и на следующей неделе уже с юридическими формулировками представит её президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Андрей Клишас.

По его мнению, поправка будет поддержана рабочей группой, "по крайней мере, на следующей встрече с президентом будем докладывать с формулировками (юридическими)", цитирует его РИА Новости.

Накануне Клишас подчеркнул, что нужно учитывать "протяжённость российской границы", огромные природные ресурсы нашей страны и международную ситуацию после вхождения в состав России Крыма и Севастополя. Он убеждён, что теперь вопрос сохранения целостности страны - один из самых важных.

Вопрос запрета на отчуждение территорий России поднял в ходе встречи рабочей группы актёр и режиссёр Владимир Машков. Он предложил закрепить подобное на конституционном уровне. Владимир Путин коротко отметил, что одобряет такую инициативу. Впрочем, ещё вначале президент дал понять, что все поправки должны быть легитимизированы народом. В этом и состоит главная цель строительства России нового времени, где в том числе сохранится и целостность Империи.

Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта. В том числе свои поправки представил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, делая акцент на традиционных ценностях, правопреемстве России и в целом целостности Империи.