«Важный шаг в профилактике COVID-19»: AstraZeneca согласилась сотрудничать с разработчиком «Спутника V»

Британская фармкомпания AstraZeneca, разработавшая собственную вакцину от COVID-19, приняла предложение разработчиков российского препарата «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов. Ранее промежуточный анализ показал, что средняя эффективность вакцины AstraZeneca составляет 70%. После этого Россия предложила Британии скомбинировать её вакцину со «Спутником V», эффективность которой составляет 92%. Эксперты отмечают, что такое сотрудничество интересно для обеих сторон и может привести к повышению эффективности препаратов.

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что проводит испытания комбинированной прививки своей вакциной и вакциной «Спутник V» для повышения эффективности. Об этом говорится в официальном письме организации.

«Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте AstraZeneca.

Британская сторона отметила, что «комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счёт усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов».

Представители AstraZeneca также подчеркнули, что научное сотрудничество с центром имени Н.Ф. Гамалеи имеет большое значение «не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для повышения в будущем доступности вакцинации за счёт широкого портфеля препаратов».

Напомним, что промежуточный анализ клинических испытаний AstraZeneca продемонстрировал меньшую эффективность британской вакцины в сравнении с российским препаратом. Первый режим испытаний AstraZeneca показал эффективность на уровне 90%, а второй — на уровне 62%. Комбинированный анализ обоих режимов привёл к средней эффективности 70%.

После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил британской фармкомпании скомбинировать её вакцину со «Спутником V», эффективность которой составляет 92%.

Как отметил глава центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина AstraZeneca недостаточно эффективна, однако это можно исправить за счёт заимствования второго компонента у «Спутника V».

«Двукратную надо вакцинацию делать. А у них только аденовирус сделан на основе аденовируса обезьян третьего серотипа, насколько я помню. И больше ничего нет. А у нас два различных аденовируса. Вот один из них они возьмут и посмотрят, будут использовать в качестве буста (усиления. — RT)», — пояснил РИА Новости Гинцбург.

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко полагает, что сам факт сотрудничества нашей вакцинологической школы и английской является значимым обстоятельством.

«Уже в самом факте этого сотрудничества содержится огромный интеллектуальный и политический потенциал. Значит, это будет такая мультипликация, направленная в сторону улучшения создания специфических средств профилактики, а вакцина — это специфическое средство профилактики той коронавирусной инфекции, которая пришла на человеческую популяцию, и это будет безусловным улучшением качества применяемых препаратов», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов также отметил, что сам факт российско-британского сотрудничества в этом направлении послужит признанием авторитета вакцины.

В беседе с корреспондентом RT он подчеркнул, что комбинирование вакцин представляет интерес, поскольку сейчас всё больше и больше данных указывает на то, что иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции не является длительным.

«Появляются опасения в том, что и поствакцинальный иммунитет тоже будет не длительным. Конечно, хотелось бы на этом фоне воспользоваться дополнительными возможностями, но не в смысле непосредственного комбинирования одной и другой вакцины, а в том смысле, что, если это так, очевидно, что придётся через какое-то время вакцинацию повторять», — сказал Чепурнов.

Он обратил внимание на то, что вакцина «Спутник V» сделана на основе аденовируса, который сам по себе обладает серьёзными иммунологическими способностями, поэтому повторно привиться такой вакциной, возможно, не удастся.

«Поэтому для повторной вакцинации потребуется что-то другое. В этом отношении, возможно, такое сотрудничество становится интересным для обеих сторон. Это приличный сигнал, который говорит о том, что российские компетенции в цене», — подчеркнул эксперт.

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов также полагает, что интерес AstraZeneca к сотрудничеству указывает на перспективность «Спутника V».

«AstraZeneca — это мировой фармгигант, и, конечно, у него опыт в разработках и в производстве фармпрепаратов просто колоссальный. То, что они всерьёз рассматривают такую возможность, значит, что они считают российскую разработку весьма перспективной», — сказал Нетёсов в беседе с RT.

Специалист призвал не предугадывать исход этой работы, но, по его мнению, сам факт рассмотрения предложения говорит о том, что к российской разработке относятся «очень серьёзно».

Саймон Кларк из Университета Рединга

Микробиолог из Университета Рединга Саймон Кларк отметил, что в AstraZeneca не пошли бы на такой шаг, если бы не было уверенности.

«Чем больше у нас данных о любой из существующих вакцин — и неважно, кто и где её производит, — тем лучше для всех нас. Если испытания окажутся успешными, то это может помочь развеять опасения некоторых людей по поводу вакцинации», — сказал Кларк в эфире RT.

Он подчеркнул, что нужно действовать сообща и объединять усилия.

«Если препарат работает, то, возможно, нам удастся сделать его ещё эффективнее либо производить его быстрее и в больших объёмах. Вот что сейчас важно», — заключил эксперт.

В свою очередь, создатель вакцины от краснухи Стэнли Плоткин отметил, что комбинация аденовирусных векторов поможет избежать проблемы «векторного иммунитета», то есть такого иммунного ответа на вектор, который снижает реакцию на введённый антиген, если вектор вводится дважды.

«Именно эта идея лежит в основе вакцины центра Гамалеи», — заметил он.