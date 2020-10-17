«Важный плацдарм»: какие задачи выполняет Каспийская флотилия в ходе учений

В акватории Каспийского моря в рамках итоговой проверки Минобороны за 2020 год проходят учения Каспийской флотилии ВМФ России. Как сообщили в оборонном ведомстве, в ходе маневров экипажи кораблей выполнят артиллерийские и ракетные стрельбы совместно с авиацией Южного военного округа. Кроме того, моряки должны отработать задачи по охране субъектов экономической деятельности и ликвидации незаконных вооружённых формирований.

Малые ракетные корабли проекта 21623 «Углич» (на первом плане) и «Великий Устюг» на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы РИА Новости © Евгений Одиноков

Каспийская флотилия ВМФ России проводит учения в акватории Каспийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Манёвры проходят в рамках итоговой проверки ведомства за 2020 год.

«В ходе учения экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа», — говорится на сайте оборонного ведомства.

Проверка за 2020 год: корабли Каспийской флотилии вышли на учения

В министерстве уточнили, что ударная корабельная группа во время учений отработает задачи по развёртыванию сил обеспечения, охраны и обороны субъектов морской экономической деятельности. Кроме того, будет отработан сценарий ликвидации незаконных вооружённых формирований в районе охраняемых объектов.

«На переходе в назначенный морской район для выполнения задач боевой подготовки экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) провели комплекс корабельных учений, в ходе которых штабом соединения были проверены знания и практические навыки вахтенных офицеров по плаванию и маневрированию кораблей в ордере в составе корабельных ударных групп (КУГ), проведены занятия с офицерским составом по организации противовоздушной и противоминной обороны в море», — сообщили в Минобороны.

Учения проходят в центральной части Каспийского моря севернее Апшеронского полуострова.

В манёврах принимают участие шесть кораблей, семь самолётов и свыше 400 военнослужащих. Уточняется, что учения проводятся для оценки уровня боевой и технической готовности Каспийской флотилии.

«Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств», — подчеркнули в Минобороны.

После объявления о старте манёвров в оборонном ведомстве уточнили, что экипажи корабельных ударных групп (КУГ) уже провели тренировку по связи. В учебные задачи входило налаживание различными способами каналов связи между кораблями, а также с береговым центром управления флотилией, узлами связи пунктов постоянного базирования кораблей, а также с расчётами РЛС «Подсолнух».

Кроме того, во время движения на морские полигоны, военные провели учение по ликвидации последствий применения условным противником оружия массового поражения.

«По замыслу учения, возникла угроза применения условным противником ОМП с использованием беспилотного летательного аппарата (БпЛА) по курсу движения кораблей КУГ», — сообщили в Минобороны.

Дрон был уничтожен корабельными средствами ПВО, а экипажи в средствах РХБ-защиты провели дезактивацию условно заражённых участков.

Отметим, что Каспийская флотилия регулярно участвует в различных манёврах, включая международные.

Так, в начале октября военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии отработали отражение атаки условного незаконного вооружённого формирования на КПП военного городка.

В сентябре состоялись масштабные международные учения «Кавказ — 2020», в морской части которых приняли участие группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также военный флот Ирана.

Ранее, в мае текущего года экипажи судов Каспийской флотилии — корабля «Великий Устюг» и ракетного катера «Ступинец» —провели плановую тренировку по отражению воздушной атаки с использованием установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

Природная кладовая

Напомним, Каспийская флотилия входит в структуру Южного военного округа. В её состав входят около 30 различных судов, основу ударной мощи подразделения составляют корабли проекта 11661К «Татарстан» и «Дагестан», а также малые ракетные катера проектов 21630 и 21631 «Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала» и «Углич».

С воздуха флотилию прикрывают подразделения ПВО, а также базирующаяся на аэродроме Уйташ (Махачкала) оперативная группа боевых самолётов. Она состоит из истребителей Су-27СМ3, которые сопровождают корабли флотилии и принимают участие в военно-морских учениях.

Наиболее грозным оружием флотилии являются ракетные комплексы «Калибр-НК», предназначенные для пусков крылатых ракет «Калибр».

Бронетранспортёры БТР-82А выезжают из укрытия на командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на полигоне «Капустин Яр»

Впервые боевой пуск ракет «Калибр» состоялся именно в акватории Каспийского моря в октябре 2015 года. Тогда корабли Каспийской флотилии произвели 26 ракетных пусков по объектам террористов в Сирии. Ракеты преодолели расстояние почти в 1,5 тыс. км и поразили пункты управления и склады боеприпасов боевиков.

После распада СССР Каспийская флотилия базировалась в Астрахани, однако в 2018 году глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал создание флотской базы в Каспийске (Дагестан).

В настоящее время в городе продолжают возводиться необходимые для передислокации флотилии объекты. Так, 11 октября стало известно о сдаче жилого комплекса для военнослужащих. В 2021-м начнётся второй этап работ.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, решение о переносе базы Каспийской флотилии опиралось на практические потребности флота.

«Возможности базы Каспийской флотилии в Астрахани были довольно небольшие, например, там было неудобно принимать корабли дальней морской зоны. В Дагестане для базы выбрали наиболее удобную бухту, которая располагает удобными коммуникациями для снабжения», — пояснил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.

«Решение о переносе базы было связано с тем, что Каспийское море у Астрахани настолько обмелело, что базирование кораблей там стало невозможным», — отметил он в беседе с RT.

Напомним, с 1920 по 1991 год единственными странами, имевшими выход к Каспийскому морю, были Иран и СССР, между ними действовали двусторонние соглашения. После распада Советского Союза возникли новые прикаспийские государства — Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. На протяжении почти трёх десятилетий продолжалась дискуссия о разделе сфер влияния в этой акватории.

В августе 2018 года прикаспийские страны подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая закрепляла права и обязанности каждой из сторон. В частности, было установлено, что ширина территориальных вод прикаспийских государств может составлять 15 морских миль.

На страже спокойствия

Эксперты обращают особое внимание и на стратегическую роль Каспийского моря для России.

«Для РФ Каспийское море играет важную как военно-стратегическую, так и экономическую роль. Это такая же водная артерия, как и Чёрное море, Балтийское море. Хоть Каспийское море замкнутое, но вокруг него находится множество стран, с которыми у России есть торговые соглашения», — говорит Леонков.

Говоря об учениях Каспийской флотилии, эксперт пояснил, что военные моряки сейчас отрабатывают важные для российских интересов на Каспии задачи.

«Сегодня Каспийская флотилия отрабатывает плановые задачи, которые обеспечивают спокойствие России в этом регионе», — считает эксперт.

РИА Новости

© Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Леонков уточнил, что одной из задач Каспийской флотилии является обеспечение свободы судоходства.

«Кроме того, она охраняет нефтяные объекты, которые Россия эксплуатирует совместно с прикаспийскими странами. Такие объекты особенно нуждаются в охране, когда неподалёку ведутся боевые действия», — добавил эксперт.

Как отметил Константин Сивков, во время учений Каспийская флотилия отрабатывает задачи, связанные с обеспечением национальной безопасности РФ от различного рода угроз, в том числе и террористических организаций. По словам эксперта, Каспийское море играет огромную роль для России, поскольку там имеются в том числе и уникальные рыбопромысловые ресурсы.

«Кроме того, это важный плацдарм в части обеспечения национальной безопасности для вооружённых сил как России, так и других стран. К тому же, эта акватория в своих пределах может быть важной морской коммуникацией для прикаспийских стран. Очевидно, что в рамках учений будет отработана защита нефтяных объектов, а также районов базирования», — подытожил эксперт.