«Важный маршрут»: почему Япония отправила свой военный контингент на Ближний Восток

Японские власти направили ракетный эсминец «Таканами» для патрулирования Оманского залива. Об этом сообщает офис премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ранее в рамках этой операции с базы на Окинаве вылетели два самолёта. Японская сторона отмечала, что не будет осуществлять патрулирование в Ормузском проливе и Персидском заливе, чтобы не испортить дружественные отношения с Ираном. Эксперты называют такие шаги Токио самостоятельными, поскольку страна в данном случае действует не в рамках международной коалиции во главе с США.

Япония направила свой ракетный эсминец «Таканами» для патрулирования в Оманский залив. Об этом сообщает офис премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«В этих водах ежегодно курсируют тысячи японских кораблей, включая суда, перевозящие 90% импортируемой нами нефти. Для Японии это жизненно важный маршрут», — приводит агентство Reuters заявление Абэ, сделанное во время его встречи с экипажем эсминца на военно-морской базе Йокосука, находящейся вблизи Токио.

По словам премьер-министра, операция нацелена на сбор необходимой информации для обеспечения безопасности японских судов. При этом Абэ указал на необходимость ослабления напряжённости и стабилизации ситуации в регионе.

Также отмечается, что в рамках данной операции с базы на Окинаве уже вылетели два самолёта.

Ранее сообщалось, что патрулирование с участием эсминца вместе с самолётами Lockheed P-3 Orion (P3C) начнётся во второй половине февраля. В операции примут участие более 250 бойцов Сил самообороны, которым можно будет применять оружие лишь в случае непредвиденной ситуации для защиты японских судов. Из госбюджета страны на эти меры выделено $43 млн.

Зона патрулирования не будет включать Ормузский пролив и Персидский залив. Как сообщают СМИ, Япония приняла такое решение, чтобы не ухудшать дружественные отношения с Ираном.

После того как стало известно о планах японской стороны увеличить своё военное присутствие в регионе, Тегеран указал Токио на то, что дислокация иностранных военнослужащих не будет способствовать миру и безопасности в районе Персидского залива.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

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Япония, со своей стороны, заявила, что отправка её корабля и самолётов не станет частью операции международной коалиции, которую создаёт Вашингтон, чтобы контролировать судоходство в этой зоне.

Напомним: в американской операции в регионе Персидского залива согласились принять участие Великобритания, Австралия, Албания, Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты.

«Отходит от пацифистских самоограничений»

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в ночь на 3 января Вашингтон нанёс авиаудар в районе аэропорта Багдада. В результате атаки погибли генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти человек сопровождения.

Однако отношения между Ираном и США серьёзно ухудшились ещё в 2019 году — после атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В результате объёмы нефтедобычи в королевстве сократились почти вдвое. Вернуться к прежним показателям удалось только через две недели. Вашингтон обвинил в атаках Тегеран, несмотря на то что ответственность за них взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Иран «начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей». Глава Минобороны исламской республики Амир Хатами, в свою очередь, отверг все обвинения.

Как отметил в беседе с RT заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, меры Токио по проведению операции в Оманском заливе вне рамок международной коалиции во главе с США можно назвать «самостоятельными».

«Япония взяла долгосрочный курс на расширение зоны национальных интересов в тех точках, которые чувствительны для японской стороны. Отсюда и такого рода увеличение военного контингента», — заявил эксперт.

Стрельцов также подчеркнул, что Япония «не собирается на кого-то нападать или нарушать международное право».

«Речь идёт о том, что Токио более активно отходит от пацифистских самоограничений, которые были приняты после Второй мировой войны, и интерпретирует право на самооборону», — сообщил аналитик.

При этом руководитель группы японских исследований ИМЭМО РАН Виталий Швыдко в разговоре с RT уточнил, что Вашингтон настаивал на вступлении Японии в международную коалицию, занимающуюся патрулированием Ормузского пролива и Персидского залива.

Последствия нападения беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в сентябре 2019 года

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«Однако Токио политически неудобно входить в состав данной группы. Вместо этого Япония отправила свой эсминец для сбора информации и патрулирования. Таким образом японская сторона хочет показать, что вносит свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

По словам Швыдко, отправка военного контингента в ближневосточный регион — инициатива именно японского правительства, а не США.

«Токио делает это в том числе и для демонстрации своего флага, а также для обозначения присутствия на международной арене», — сообщил аналитик.

«Есть пространство для манёвра»

В середине января министр обороны Японии Таро Коно заявил, что страна будет прилагать дипломатические усилия, чтобы снизить напряжённость между США и Ираном.

«Мы будем прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряжённости и стабилизации ситуации в регионе», — приводит РИА Новости заявление Коно, сделанное на пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером по итогам переговоров в Пентагоне.

Однако японский министр подчеркнул, что Токио не намерен участвовать в американских или европейских военных операциях на Ближнем Востоке. По его словам, у военных Японии есть «конституционные ограничения», не позволяющие им принимать участие в международных военных операциях за рубежом.

Вместе с тем Коно сообщил, что Япония планирует осуществлять обмен информацией со своими союзниками в области безопасности.

Кроме того, представитель японского Минобороны напомнил, что ранее Токио санкционировал отправку в регион военных для охраны морских торговых путей в районе Ормузского пролива и Оманского залива, через которые проходят танкеры с сырой нефтью. Как отметил Коно, Япония импортирует из ближневосточных государств около 19% сырой нефти, из которых почти 80% проходит через Ормузский пролив.

Японии выгодно сохранять дружественные отношения с Ираном, отметил Дмитрий Стрельцов. По его словам, это связано в первую очередь с новой японской стратегией энергетической безопасности.

«Страна делает ставку на диверсификацию источников поставок энергоносителей. Токио зависит от импорта нефти, газа с Ближнего Востока, поэтому заинтересован в том, чтобы иметь стабильные отношения с нефтепроизводящими странами, в том числе и Ираном», — заявил эксперт, указав также, что большую часть нефти японская сторона получает с Ближнего Востока, в частности из зоны Персидского залива.

При этом, по словам Стрельцова, «Япония всегда находила баланс между союзниками».

Флаги Ирана и Японии

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«Кроме того, сейчас Вашингтон настаивает на том, что союзники США сами должны заботиться о своей безопасности. И это подталкивает Токио укреплять сотрудничество с другими своими партнёрами, а также находить новых. Сейчас у Японии до определённого предела развязаны руки и есть достаточно большое пространство для манёвра», — считает аналитик.

Виталий Швыдко придерживается аналогичной позиции.

«Япония считает, что длительное сотрудничество как с США, так и с Ираном, в том числе экономическое, позволит ей стать посредником между этими странами», — заключил эксперт.