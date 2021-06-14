«Важный геополитический плацдарм»: как США пытаются сохранить присутствие в Центральной Азии после ухода из Афганистана

Соединённые Штаты ведут переговоры со странами Центральной Азии о возможности разместить на их территории войска, выведенные из Афганистана. Об этом в ходе визита в Казахстан сообщил спецпредставитель США по примирению в исламской республике Залмай Халилзад. По его словам, Вашингтон намерен сохранить военный потенциал в этом регионе. Ранее администрация Байдена, вопреки условиям мирного соглашения с талибами*, отсрочила вывод американских войск из Афганистана до 11 сентября текущего года. Эксперты, в свою очередь, считают, что, несмотря на желание США иметь плацдарм в Центральной Азии для противодействия РФ и Китаю, страны ОДКБ вряд ли согласятся на постоянную дислокацию американских войск на своей территории.

Вашингтон ведёт переговоры с государствами Центральной Азии о возможности разместить свой военный потенциал в регионе после вывода американских сил из Афганистана. Об этом в ходе своего визита в Казахстан рассказал специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

«Мы обсуждаем сотрудничество в отношении вопросов со странами региона, включая Казахстан. На данный момент ещё нечего объявлять, но я хочу сказать, что обсуждения, переговоры продолжаются, и США полны решимости иметь потенциал в регионе, чтобы иметь возможность защитить нашу национальную безопасность, а также для того, чтобы работать с другими странами по нашим общим интересам», — приводит слова американского спецпредставителя Интерфакс.

Халилзад сообщил, что в рамках своего визита в Казахстан он обсудит ряд вопросов с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Я встречусь с руководством страны, мы обсудим статус наших переговоров, взаимоотношений с Казахстаном. У нас очень крепкое взаимоотношение в сфере безопасности, у нас имеются общие обеспокоенности. У нас крепкие взаимоотношения в сфере политики, как внутри, так и за пределами региона, в том, что касается прав человека. Более того, у нас крепкие взаимоотношения в экономическом плане», — подчеркнул Халилзад.

Бесконечная война

Напомним, что американские войска покидают Афганистан после заключения в феврале 2020 года соглашения между администрацией Дональда Трампа и радикальным движением «Талибан»*. В ответ на вывод сил Соединённых Штатов талибы обязались не использовать территорию страны для действий, которые могут представлять угрозу безопасности Америки и её союзников.

Первоначально войска должны были вывести за 14 месяцев, однако Джо Байден после своего вступления в должность продлил срок до 11 сентября этого года — 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001-го.

Американские морпехи под Кандагаром в 2001 году

Reuters

© Earnie Grafton

Американская интервенция в Афганистан в рамках операции «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom) началась в октябре 2001 года и переросла в самую продолжительную зарубежную военную кампанию в истории Соединённых Штатов. За это время в Афганистане погибли в общей сложности около 2,3 тыс. американских военных, ещё более 20 тыс. получили ранения разной степени тяжести.

Главной целью «Несокрушимой свободы» было объявлено свержение режима «Талибана» и уничтожение международной террористической группировки «Аль-Каида»** — её тогдашний лидер Усама бен Ладен взял на себя ответственность за организацию терактов 11 сентября.

Однако свержение режима талибов и установление новой власти в Кабуле при поддержке Вашингтона привело сначала к партизанской войне против международной коалиции и правительственных сил, а затем и к полномасштабному вооружённому гражданскому противостоянию.

В 2009 году президент Барак Обама объявил об отправке в Афганистан дополнительного 30-тысячного контингента американских войск. По его словам, эта мера должна была стабилизировать ситуацию в стране и позволить в 2011 году начать вывод оттуда сил коалиции. Однако реализовать эти намерения в намеченный срок не удалось.

Сокращение численности контингента США и коалиции началось в 2014 году, после того как их войскам и афганским силовикам удалось передать под контроль правительства в Кабуле примерно 70% страны.

Однако «Талибан» вскоре перешёл в контрнаступление: в 2016 году американское военное издание Military Times писало, что талибы контролировали больше территории Афганистана, чем с начала вторжения в 2001 году.

В феврале 2021 года посол России в Афганистане Александр Мантыцкий отметил, что, по оценкам российских дипломатов, не менее 50% территории Афганистана находится под контролем «Талибана».

Близкие дистанции

Американское издание The Wall Street Journal в начале мая со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что Белый дом ищет варианты сохранения военного присутствия США в регионе после вывода контингента из Афганистана.

«Согласно ряду военных и сотрудников администрации Байдена, предпочтительны Узбекистан и Таджикистан, которые граничат с Афганистаном и могли бы стать плацдармом для лёгкого доступа. Однако значительное российское присутствие в регионе, расширение китайского присутствия и напряжённость между этими державами и Вашингтоном осложняют планы по размещению баз в Центральной Азии», — отмечало WSJ.

Боевики радикального движения «Талибан»

Reuters

По данным источников газеты, «на данный момент запросов на размещение баз в Центральной Азии не было, Пентагон пока взвешивает все за и против.

Попытки США разместить выводящийся из Афганистана контингент в соседних странах 19 мая прокомментировал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединённых Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах», — приводит слова Нарышкина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Москва осведомлена о намерениях Вашингтона в этом вопросе.

«Мы понимаем и даже имеем информацию о том, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься. И очень рассчитываем, что не только партнёры, но и союзники по Организации договора о коллективной безопасности на такое не пойдут», — подчеркнул директор СВР.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что текущее заявление спецпредставителя США по Афганистану подтверждает желание Вашингтона передислоцировать часть своего контингента, но не уходить из региона.

«США в условиях системной конфронтации с Россией и Китаем не намерены упускать такой важный геополитический плацдарм. Соединённые Штаты отказались от присутствия в Афганистане из-за баснословных трат на содержание военного контингента там и наличия высокого риска гибели солдат, поэтому ищут способ минимизировать свой ущерб, перебросив военных в более комфортные условия», — пояснил эксперт.

С такой оценкой ситуации согласен и профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Действительно, США не намерены выводить свой контингент из этого региона, а хотят закрепиться в Центральной Азии, чтобы там противостоять одновременно российскому и китайскому влиянию. Можно ожидать, что администрация Байдена приложит все усилия, в том числе финансовые, чтобы добиться этой цели», — отметил политолог.

Однако, по его словам, пока перспектива сохранения Вашингтоном соразмерного контингента в этом регионе выглядит достаточно туманной.

«Ни одна из стран ОДКБ не пойдёт на создание постоянной американской базы на её территории, максимум, что могут получить США, — это временную площадку для переброски войск», — спрогнозировал Домрин.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.