«Важный элемент инфраструктуры»: названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить 9—10 декабря, заявили в руководстве предприятия «Крымская железная дорога». Продажа билетов на новые маршруты начнётся в октябре, за 45 суток до открытия переправы. Местные власти подчёркивают, что запуск железнодорожной части моста в Крым приведёт к снижению розничных цен на товары в регионе и росту турпотока.

Открытие движения по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно состоится 9—10 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).

«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов», — приводит агентство слова и. о. гендиректора ФГУП Василия Назаряна.

Как ожидается, купить билет на поезд в Крым можно будет в железнодорожных кассах. Кроме того, возможна реализация через интернет.

По информации КЖД, первые два поезда отправят по направлению Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва. Перед началом курортного сезона в апреле — мае 2020 года планируется запуск 11 поездов.

Линии движения пассажирских поездов свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России.

По предварительной информации, среднее время нахождения в пути поезда Москва — Симферополь составит 35 часов. Запуск скоростных поездов с материковой части России в Крым пока не планируется.

Добавим, что в мае президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика.

«Открыть Крымский мост было недостаточно, нужно обеспечить железнодорожное сообщение... В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена и он заработает», — сказал российский лидер в ходе медиафорума ОНФ.

8 июня глава Крыма Сергей Аксёнов также заявил, что темпы работ позволяют рассчитывать на то, что поезда могут пойти раньше намеченного срока.

«Посмотреть Крым на комфортной скорости»

Открытие железнодорожной части моста в Крым — важный и значимый этап в развитии инфраструктуры полуострова, считает депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

«Мы понимаем, что железнодорожные перевозки — как с точки зрения пассажиров, так и с точки зрения грузов — являются одними из самых эффективных», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он полагает, что те граждане, которые ещё не побывали на полуострове, с открытием железнодорожной части смогут приезжать на отдых в Крым не только в летний сезон, но и в течение всего года.

«Крым может быть круглогодичным курортом и предоставлять разные услуги отдыхающим», — заключил депутат.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек также допустил, что отсутствие железнодорожной ветки вынуждает многих туристов проводить отпуск за рулём, хотя они предпочли бы относительно недорогой и комфортный способ поездки в Крым на поезде.

«Кроме того, многие промышленные товары можно было бы доставлять на полуостров, образно говоря, не сотней грузовиков, а одним грузовым вагоном», — сказал депутат в беседе с RT.

«Уверен, то железнодорожная ветка станет настоящей альтернативой для тех, кто хочет посмотреть Крым на комфортной скорости, не опасаясь ДТП и прочих автомобильных сложностей», — заключил парламентарий.

Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Почти 50 пар поездов в сутки

Все пролёты железнодорожной части моста в Крым строители установили ещё 24 марта. Речь идёт о 160 тыс. металлоконструкций на 307 опорах. Свыше 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками.

Завершающим стал пролёт между опорами 219 и 220. Эту конструкцию длиной почти 64 м устанавливали в проектное положение в несколько этапов. Как рассказали строители, секции пролёта поочерёдно поднимали кранами.

«Далее они будут соединяться между собой на высоте с помощью болтов и сварки. Для того чтобы зафиксировать секции на высоте, между двумя основными опорами были построены две вспомогательные, временные», — уточнил заместитель гендиректора по производству подрядной организации Дмитрий Петухов.

Железнодорожная часть Крымского моста состоит из 306 пролётных строений по два блока в каждом. Из них формируют ветки для параллельного движения поездов в Крым и обратно.

Пролёты изготовили на российских заводах и в разобранном виде доставили в Тамань. Вес одной единицы составляет 500 тонн. На сухопутные опоры пролёты установили при помощи кранов, для установки морских опор применялись домкраты.

Железная дорога на Крымском мосту рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн в диапазоне температур от −27 °C до +57 °C. Пропускная способность переправы оценивается в 47 пар поездов в сутки.