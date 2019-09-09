Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эксперты? • 273 • Аналитика









Непоследовательность и абсурдность действий стали главными «изюминками» представителей оборонного ведомства и ОПК Индии

В качестве ключевого обоснования произошедшего сотрудники издания «Бхарат Ракшак», ссылаясь на информированные военно-дипломатические источники в ВВС Индии и штаб-квартире HAL, представили тот факт, что индийская сторона якобы «не имела возможности участвовать в программе FGFA в роли основного подрядчика еще с ноября 2004-го года, поскольку именно в этот период специалисты ОКБ «Сухого» завершили работу над предварительным эскизным проектом перспективного многоцелевого истребителя Т-50 ПАК ФА». Между тем уже один только этот «опус» красноречиво проиллюстрировал всю лживость и оппортунистичность «диванных экспертов» «Бахарата» и представителей ВВС Индии.



Дело в том, что реализация предварительного эскизного проекта истребителя Т-50 к середине 2000-х гг. ознаменовала лишь становление общей концепции новой машины (включая аэродинамическую компоновку планера, маccогабаритные характеристик, а также расчётные параметры будущей силовой установки), что даже теоретически не могло создать индийской стороне каких-либо препятствий в проектировании «критических» узлов БРЭО нового истребителя. Стало быть, с момента начала программы «Fifth Generation Fighter Aircraft» (стартовала в 2007 году) в распоряжении специалистов HAL и Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) было целое десятилетие для разработки такой наукоёмкой элементной базы: бортовая РЛС с активной ФАР, мультиспектральный оптико-электронный прицельный комплекс, датчики системы обнаружения атакующих ракет, БЦВМ, система предупреждения об облучении (СПО), а также интегрированные комплексы радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.



На деле же одиннадцатилетнее участие компании HAL в программе FGFA запомнилось сотрудникам «Объединённой авиастроительной корпорации» и ПАО «Компания «Сухой» регулярными капризами и требованиями, граничащими с военно-техническим шантажом. В частности, руководство HAL и командование ВВС Индии неоднократно предпринимали попытки «выудить» у российского подрядчика «пакет» из 40 критических технологий Су-57, касающихся архитектуры перспективной бортовой РЛС Н036 «Белка» (Ш-121), конструкции турбореактивного двухконтурного форсажного двигателя «второго этапа» «Изделие 30», комплекса РЭБ «Гималаи», шантажируя переговорщиков от ОАК выходом из программы. На этом фоне разработка элементной базы для первой индийской АФАР-РЛС AESAR-UTTAM продвигалась с заметной пробуксовкой; даже с учётом того, что приёмо-передающие модули нового изделия представлены не столь сложными в изготовлении (в сравнении с нитрид-галлиевыми) арсенид-галлиевыми СВЧ-транзисторами в гибридно-интегральном исполнении.



Не столь радужная ситуация сложилась и с проектированием «тяговитого» ТРДДФ нового поколения GTRE GTX-35VS «Kaveri» с отклоняемым вектором тяги, предназначенного для частичного переоснащения авиапарка многофункциональных истребителей «Tejas Mk.1», а также оснащения более современных «Tejas Mk.2» и перспективного истребителя 5-го поколения AMCA, над разработкой которого специалисты агентства «Aeronautical Development Agency» (ADA) безуспешно бьются на протяжении последних 8 лет. Представители Минобороны Индии и руководства DRDO умудрились и здесь довести ситуацию до полнейшего абсурда.



Несмотря на готовность к закупке архидорогих французских истребителей «Рафаль» (в 2 раза дороже, нежели отечественные Су-35С), руководство DRDO отказалось инвестировать в проект «Kaveri» всего 500 млн. долларов. И это при том обстоятельстве, что представители участвующего в проекте французского холдинга «Safran», специализирующегося на сложнейшем процессе изготовления жаропрочных монокристаллических турбинных лопаток методом направленной кристаллизации, уже выразили готовность к вложению в проектирование «Kaveri» порядка 250 млн. долларов. Тем более что данное «вливание» в технологическое становление GTX-35VS французский подрядчик планировал сделать в рамках дополнительного 3,4-миллиардного «пакета» военно-технической помощи индийскому оборонно-промышленному комплексу.



Как видите, вышеприведенный аргумент журналистов издания «Бхарат Ракшак» об «утере возможности полноценного участия в программе FGFA с 2004 года» является необоснованным вбросом в медиапространство, призванным сохранить репутацию индийских военно-дипломатических структур в преддверии грядущего заключения крупных оборонных сделок с ведущими военно-промышленными холдингами технологически развитых государств. Это далеко не единственный «перл» псевдоэкспертов bharat-rakshak.com.



«Умная радиолокационная обшивка» с распределённой апертурой продолжает оставаться одним из ключевых козырей многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57

В заключение своего опуса индийские журналисты попытались поставить под сомнение уникальность интегрированного в планер Су-57 многодиапазонного радиолокационного «снаряжения» с распределённой апертурой. Но получилось это весьма криво. В частности, было выражено мнение о том, что американские истребители 5-го поколения F-35A/B/C, оснащённые дополнительными антенными модулями, интегрированными в носовую часть фюзеляжа и носки крыла, обладают тем же спектром возможностей по мониторингу воздушного пространства в боковых полусферах, что и Су-57, располагающие дополнительными АФАР-модулями Н036Б-1-01Л/Б (на нижних боковых гранях носовой части фюзеляжа) и Н036L-1-01 (в носках крыла).



Вот только не учли наши индийские коллеги весьма немаловажную деталь. В то время как АФАР-модули Н036Б-1-01Л/Б и Н036L-1-01 являются вспомогательными «звеньями» основного радара Н036 «Белка» и обеспечивают радиолокационное обнаружение поверхностных и воздушных объектов в боковых и задней полусферах (доводя азимутальную зону обзора «Белки» до 270 градусов), дополнительные антенные модули истребителей семейства F-35 выполняют совершенно иные функции. Носовые АФАР-модули F-35, обслуживающие боковые полусферы, являются антеннами защищённого радиоканала обмена тактической информацией MADL, работающего в Ku-диапазоне волн и обеспечивающего сетецентрическую увязку в эскадрильях «Лайтнингов» во время групповых вылетов.



Радиолокационный обзор боковых полусфер и целеуказание данные антенны не производят; тем более что их пиковая мощность весьма мала в связи с необходимостью реализации максимальной скрытности MADL-канала от средств радиотехнической разведки противника. Что же касается крыльевых антенных модулей «Лайтнингов», то здесь речь идёт о бортовом комплексе РЭБ AN/ASQ-239 «Barracuda», работающем в дециметровом S-диапазоне и предназначенном для противодействия наземным обзорным РЛС ДРЛО и радарам самолётов РЛДН противника. Стало быть, данная попытка индийских журналистов занизить потенциал радиолокационного оснащения Су-57 натолкнулась на железобетонную стену реальности, обусловленную кардинальными технологическими различиями между архитектурой БРЭО «сушки» и американских «Лайтнингов». В то время как недальновидные высокопоставленные военные чиновники из оборонного ведомства Индии продолжают петь пафосные оды грядущей финализации абсурдного контракта на закупку 36 многофункциональных истребителей «Rafale» стоимостью порядка 7,87 млрд. долларов (218 млн. долларов за единицу), журналисты именитого военно-аналитического издания bharat-rakshak.com решили пуститься во все тяжкие поиска аргументов в пользу состоявшегося 21 апреля 2019 года выхода авиастроительной компании «Hindustan Aeronautics Limited» из программы FGFA, предусматривавшей совместную с компанией «Сухой» разработку индийской версии истребителя 5-го поколения Су-57.В качестве ключевого обоснования произошедшего сотрудники издания «Бхарат Ракшак», ссылаясь на информированные военно-дипломатические источники в ВВС Индии и штаб-квартире HAL, представили тот факт, что индийская сторона якобы «не имела возможности участвовать в программе FGFA в роли основного подрядчика еще с ноября 2004-го года, поскольку именно в этот период специалисты ОКБ «Сухого» завершили работу над предварительным эскизным проектом перспективного многоцелевого истребителя Т-50 ПАК ФА». Между тем уже один только этот «опус» красноречиво проиллюстрировал всю лживость и оппортунистичность «диванных экспертов» «Бахарата» и представителей ВВС Индии.Дело в том, что реализация предварительного эскизного проекта истребителя Т-50 к середине 2000-х гг. ознаменовала лишь становление общей концепции новой машины (включая аэродинамическую компоновку планера, маccогабаритные характеристик, а также расчётные параметры будущей силовой установки), что даже теоретически не могло создать индийской стороне каких-либо препятствий в проектировании «критических» узлов БРЭО нового истребителя. Стало быть, с момента начала программы «Fifth Generation Fighter Aircraft» (стартовала в 2007 году) в распоряжении специалистов HAL и Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) было целое десятилетие для разработки такой наукоёмкой элементной базы: бортовая РЛС с активной ФАР, мультиспектральный оптико-электронный прицельный комплекс, датчики системы обнаружения атакующих ракет, БЦВМ, система предупреждения об облучении (СПО), а также интегрированные комплексы радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.На деле же одиннадцатилетнее участие компании HAL в программе FGFA запомнилось сотрудникам «Объединённой авиастроительной корпорации» и ПАО «Компания «Сухой» регулярными капризами и требованиями, граничащими с военно-техническим шантажом. В частности, руководство HAL и командование ВВС Индии неоднократно предпринимали попытки «выудить» у российского подрядчика «пакет» из 40 критических технологий Су-57, касающихся архитектуры перспективной бортовой РЛС Н036 «Белка» (Ш-121), конструкции турбореактивного двухконтурного форсажного двигателя «второго этапа» «Изделие 30», комплекса РЭБ «Гималаи», шантажируя переговорщиков от ОАК выходом из программы. На этом фоне разработка элементной базы для первой индийской АФАР-РЛС AESAR-UTTAM продвигалась с заметной пробуксовкой; даже с учётом того, что приёмо-передающие модули нового изделия представлены не столь сложными в изготовлении (в сравнении с нитрид-галлиевыми) арсенид-галлиевыми СВЧ-транзисторами в гибридно-интегральном исполнении.Не столь радужная ситуация сложилась и с проектированием «тяговитого» ТРДДФ нового поколения GTRE GTX-35VS «Kaveri» с отклоняемым вектором тяги, предназначенного для частичного переоснащения авиапарка многофункциональных истребителей «Tejas Mk.1», а также оснащения более современных «Tejas Mk.2» и перспективного истребителя 5-го поколения AMCA, над разработкой которого специалисты агентства «Aeronautical Development Agency» (ADA) безуспешно бьются на протяжении последних 8 лет. Представители Минобороны Индии и руководства DRDO умудрились и здесь довести ситуацию до полнейшего абсурда.Несмотря на готовность к закупке архидорогих французских истребителей «Рафаль» (в 2 раза дороже, нежели отечественные Су-35С), руководство DRDO отказалось инвестировать в проект «Kaveri» всего 500 млн. долларов. И это при том обстоятельстве, что представители участвующего в проекте французского холдинга «Safran», специализирующегося на сложнейшем процессе изготовления жаропрочных монокристаллических турбинных лопаток методом направленной кристаллизации, уже выразили готовность к вложению в проектирование «Kaveri» порядка 250 млн. долларов. Тем более что данное «вливание» в технологическое становление GTX-35VS французский подрядчик планировал сделать в рамках дополнительного 3,4-миллиардного «пакета» военно-технической помощи индийскому оборонно-промышленному комплексу.Как видите, вышеприведенный аргумент журналистов издания «Бхарат Ракшак» об «утере возможности полноценного участия в программе FGFA с 2004 года» является необоснованным вбросом в медиапространство, призванным сохранить репутацию индийских военно-дипломатических структур в преддверии грядущего заключения крупных оборонных сделок с ведущими военно-промышленными холдингами технологически развитых государств. Это далеко не единственный «перл» псевдоэкспертов bharat-rakshak.com.В заключение своего опуса индийские журналисты попытались поставить под сомнение уникальность интегрированного в планер Су-57 многодиапазонного радиолокационного «снаряжения» с распределённой апертурой. Но получилось это весьма криво. В частности, было выражено мнение о том, что американские истребители 5-го поколения F-35A/B/C, оснащённые дополнительными антенными модулями, интегрированными в носовую часть фюзеляжа и носки крыла, обладают тем же спектром возможностей по мониторингу воздушного пространства в боковых полусферах, что и Су-57, располагающие дополнительными АФАР-модулями Н036Б-1-01Л/Б (на нижних боковых гранях носовой части фюзеляжа) и Н036L-1-01 (в носках крыла).Вот только не учли наши индийские коллеги весьма немаловажную деталь. В то время как АФАР-модули Н036Б-1-01Л/Б и Н036L-1-01 являются вспомогательными «звеньями» основного радара Н036 «Белка» и обеспечивают радиолокационное обнаружение поверхностных и воздушных объектов в боковых и задней полусферах (доводя азимутальную зону обзора «Белки» до 270 градусов), дополнительные антенные модули истребителей семейства F-35 выполняют совершенно иные функции. Носовые АФАР-модули F-35, обслуживающие боковые полусферы, являются антеннами защищённого радиоканала обмена тактической информацией MADL, работающего в Ku-диапазоне волн и обеспечивающего сетецентрическую увязку в эскадрильях «Лайтнингов» во время групповых вылетов.Радиолокационный обзор боковых полусфер и целеуказание данные антенны не производят; тем более что их пиковая мощность весьма мала в связи с необходимостью реализации максимальной скрытности MADL-канала от средств радиотехнической разведки противника. Что же касается крыльевых антенных модулей «Лайтнингов», то здесь речь идёт о бортовом комплексе РЭБ AN/ASQ-239 «Barracuda», работающем в дециметровом S-диапазоне и предназначенном для противодействия наземным обзорным РЛС ДРЛО и радарам самолётов РЛДН противника. Стало быть, данная попытка индийских журналистов занизить потенциал радиолокационного оснащения Су-57 натолкнулась на железобетонную стену реальности, обусловленную кардинальными технологическими различиями между архитектурой БРЭО «сушки» и американских «Лайтнингов». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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