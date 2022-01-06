Важные распоряжения из Кремля: Путин дал поручения по отраслям

Путин поручил кабмину до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь и его поставок. Также он поручил правительству и "Газпрому" рассмотреть возможность ускоренной газификации всех населённых пунктов в Дагестане.

Президент России Владимир Путин в четверг, 6 января, дал целый ряд поручений правительству по отраслям. Пресс-служба Кремля опубликовала соответствующие документы.

В первом указе глава государства поручил кабинету министров до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь. Во втором - президент дал задание правительству и "Газпрому" рассмотреть возможность ускоренной газификации всех населённых пунктов в Дагестане. В третьем - Путин поручил министрам принять меры по развитию мобильной связи и интернета в Крыму.

Кроме того, глава государства дал отдельное поручение касательно решения проблемы с пытками заключённых в местах лишения свободы. Путин к 1 июня ждёт предложения от Минюста и Генпрокуратуры по борьбе с подобными инцидентами.