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Важные распоряжения из Кремля: Путин дал поручения по отраслям
06 января 2022, 12:25 • 188 • Политика
Путин поручил кабмину до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь и его поставок. Также он поручил правительству и "Газпрому" рассмотреть возможность ускоренной газификации всех населённых пунктов в Дагестане.
Президент России Владимир Путин в четверг, 6 января, дал целый ряд поручений правительству по отраслям. Пресс-служба Кремля опубликовала соответствующие документы.
В первом указе глава государства поручил кабинету министров до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь. Во втором - президент дал задание правительству и "Газпрому" рассмотреть возможность ускоренной газификации всех населённых пунктов в Дагестане. В третьем - Путин поручил министрам принять меры по развитию мобильной связи и интернета в Крыму.
Кроме того, глава государства дал отдельное поручение касательно решения проблемы с пытками заключённых в местах лишения свободы. Путин к 1 июня ждёт предложения от Минюста и Генпрокуратуры по борьбе с подобными инцидентами.
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