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Важные переговоры под вопросом: Заминка возникла из-за календарей Путина и Байдена
02 декабря 2021, 18:45 • 59 • Политика
В МИД России сообщили о сроках вероятного контакта между президентами Путиным и Байденом. Названы основные темы встречи.
В МИД России назвали вероятные темы готовящихся переговоров между президентами России и США.
"Ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне", - заявил замглавы МИД России Сергей Рябков 2 декабря.
По словам Рябкова, в России ожидают проведения встречи в ближайшие дни, однако "дата пока не согласована, есть трудности в состыковке календарей двух лидеров".
Ранее стало известно, что дипломаты готовят новый раунд переговоров между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. О работе над встречей двух президентов ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Встреча двух лидеров может пройти в формате видеоконференции.
Ранее о вероятности встречи с Путиным высказался президент США Байден.
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