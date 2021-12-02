Важные переговоры под вопросом: Заминка возникла из-за календарей Путина и Байдена

В МИД России сообщили о сроках вероятного контакта между президентами Путиным и Байденом. Названы основные темы встречи.

В МИД России назвали вероятные темы готовящихся переговоров между президентами России и США.

"Ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне", - заявил замглавы МИД России Сергей Рябков 2 декабря.

По словам Рябкова, в России ожидают проведения встречи в ближайшие дни, однако "дата пока не согласована, есть трудности в состыковке календарей двух лидеров".

Ранее стало известно, что дипломаты готовят новый раунд переговоров между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. О работе над встречей двух президентов ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча двух лидеров может пройти в формате видеоконференции.

Ранее о вероятности встречи с Путиным высказался президент США Байден.