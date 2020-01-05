«Важные для Ирана и иранской культуры»: Трамп пригрозил Тегерану ударом по 52 объектам

Соединённые Штаты Америки «очень быстро и сильно» нанесут удары по Ирану в случае потенциальной атаки со стороны Тегерана, заявил Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон уже нацелен на 52 иранских объекта. При этом будет задействовано модернизированное вооружение, на которое было потрачено $2 трлн. Ранее в исламской республике сообщили, что причастных к убийству генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани ожидает месть, которая поставит точку в присутствии США на Ближнем Востоке. Между тем представители мирового сообщества призывают Иран отказаться от нагнетания напряжённости в регионе и дипломатическим путём решить имеющиеся разногласия с США.

Президент США Дональд Трамп предостерёг Тегеран от ответных действий после убийства иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, которое произошло в ночь на 3 января в окрестностях аэропорта Багдада. Глава Белого дома заявил о готовности нанести удары по 52 иранским объектам, в том числе культурным.

«Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесёт удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим целям и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США не потерпят угроз!» — написал Трамп в Twitter.

Он также посоветовал Ирану не предпринимать никаких действий, иначе он столкнётся с таким ударом, которого никогда ранее не получал, напомнив, что США потратили $2 трлн на военное оборудование.

«Если Иран атакует американскую базу или любого американца, мы отправим что-то из этого совершенного нового, прекрасного вооружения в их сторону без промедления», — заключил президент США.

Между тем в субботу, 4 января, вблизи военных баз американской коалиции в Ираке взорвались ракеты. Как отмечают в пресс-службе операции «Непоколебимая решимость», среди военнослужащих никто не пострадал, однако ущерб мог быть нанесён гражданским объектам.

«Иракские силы безопасности в настоящее время проводят расследование инцидентов», — говорится в заявлении.

По данным Reuters, одна из ракет упала в «зелёной зоне», где расположено здание посольства США.

Кроме того, американские СМИ сообщают о том, что поддерживающие Иран хакеры взломали один из правительственных сайтов США — веб-страницу Federal Depository Library Program (FDLP). Согласно представленным данным, при попытке зайти на сайт появлялся коллаж с двумя ракетами и Трампом, которого бьют кулаком.

Командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами, в свою очередь, заявил в эфире национального телевидения, что Вашингтон будет привлечён к ответу за убийство генерала КСИР.

«За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть, которая, без сомнений, положит конец американскому присутствию в регионе», — сказал Салами.

По его словам, Тегеран ни перед чем не остановится, чтобы искоренить присутствие американцев на Ближнем Востоке.

Аналогичное мнение высказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, пришёл «конец враждебному присутствию США в Западной Азии». Он также назвал «высокомерным клоуном» госсекретаря США Майка Помпео заявившего о радости иракских жителей в связи со смертью Сулеймани.

Напомним, Сулеймани возглавлял спецподразделение «Кудс», которое занимается операциями за пределами Ирана. В последнее время его деятельность была направлена на борьбу с террористическими организациями в Сирии и Ираке. Генерал был убит в окрестностях Багдада в результате ракетного удара США в ночь на 3 января. В субботу, 4 января, в Багдаде состоялись траурные мероприятия в его честь. По данным иранского агентства IRIB, тело генерала доставили на родину. Церемонии прощания с военачальником пройдут в Ахвазе, Мешхеде и Тегеране. Во вторник, 7 января, Касема Сулеймани похоронят в городе Керман.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заверил, что причастных к убийству генерала КСИР ожидает «жёсткая месть». Как считает бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл, в ближайшее время Тегеран объявит «охоту на гражданских», а также может организовать теракт для убийства высокопоставленного американского чиновника.

На страницу галереи

На этоам фоне военное командование США уже приступило к развёртыванию дополнительного контингента в регионе. Как заявил официальный представитель 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск подполковник Майк Бернс, в ближайшие дни завершится переброска 3,5 тыс. солдат в Кувейт.

Призывы к деэскалации

Добавим, что представители мирового сообщества призывают Иран отказаться от ответа на убийство одного из своих военачальников. С таким предостережением, в частности, выступил МИД Катара. При этом канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является реакцией Вашингтона на «неоднократные нападения на дипломатов и учреждения США». Он также предложил Вену в качестве площадки для организации переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном.

«У нас хороший опыт в переговорах по ядерному соглашению, и мы считаем, что дипломатия — единственный верный способ не допустить дальнейшей эскалации в этой ситуации», — пояснил Курц.

Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил об использовании всех возможных инструментов для предотвращения дальнейшей эскалации. По его словам, после смерти Сулеймани ситуация стала «непредсказуемой».

«Все должны отдавать себе отчет в том, что сейчас любая провокация могла бы привести к неконтролируемой спирали насилия с непредсказуемыми последствиями для всего региона и также нашей безопасности в Европе», — заметил дипломат.

«Призвать все стороны к деэскалации ситуации» на Ближнем Востоке. Об этом договорился министр обороны Великобритании Бен Уоллес с главой Пентагона Марком Эспером. Он подчеркнул, что генерал КСИР был одним из тех, кто создавал угрозу для американских граждан, а потому действия США соответствуют международному праву. Наряду с этим, ВМС Соединённого Королевства вновь приступают к сопровождению торговых судов, следующих через Ормузский пролив.