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«Важность опережающего развития»: как в России разрабатывают новые комплексы ПРО

10 ноября 2021, 22:10  •  116 • В России
Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что на вооружении российской армии может появиться новая система ПРО — С-550. Эксперты предполагают, что речь может идти о разработке нового комплекса, в котором будут задействованы накопленные за последние годы конструкторские наработки. Так, не исключено, что новая система будет укомплектована большим количеством ракет и предназначена для отражения массированных воздушных ударов, предполагают аналитики.
 
РИА Новости © Евгений Епанчинцев
 

На вооружении российской армии может появиться новая система ПРО — С-550. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Выступая перед руководящим составом Вооружённых сил России, Шойгу напомнил о серии совещаний, которые в начале ноября провёл в Сочи с военным командованием и представителями оборонно-промышленной отрасли глава государства Владимир Путин.

«Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменение обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550», — сообщил Сергей Шойгу.

  • Сергей Шойгу
  • globallookpress.com
  • © Министерство обороны РФ

Министр не привёл деталей. Как отмечают эксперты, это заявление стало первым публичным упоминанием ПРО С-550.

Напомним, зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», который тоже был упомянут в речи главы Минобороны, уже начал поставляться на вооружение российской армии. Об этом в сентябре 2021 года сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

Производство ПРО С-500 стартовало в 2019 году, комплекс представляет собой новое поколение ЗРК и способен поражать все существующие и перспективные средства воздушного и космического нападения.

При этом ключевой задачей С-500 станет уничтожение как баллистических ракет средней дальности, так и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории полёта. Также комплекс способен сбивать БПЛА и авиацию противника.

Как ранее сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС России Сергей Бабаков, характеристики, заложенные конструкторами в С-500, позволят ЗРК поражать не только баллистические и аэродинамические цели, но и гиперзвуковые вооружения всех модификаций.

Дальность поражения С-500 — до 600 км, комплекс способен сбивать цели на высоте до 200 км. При этом ЗРК может формировать единую информационную сеть с другими средствами ПРО, распределяя между ними цели в автоматическом режиме.

Что касается ЗРК С-350 «Витязь» — третьего комплекса, который упомянул Сергей Шойгу, то его создание началось ещё в 1990-х годах из-за необходимости замены отдельных модификаций комплексов С-300. Первый рабочий прототип зенитной системы был показан публике в 2013 году на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Государственные испытания ПРО С-350 были завершены летом 2019 года, после чего Минобороны подписало контракт на поставку новых систем армии.

«Отражение массированных воздушных атак»

По мнению экспертов, ПРО С-550, который упомянул в своей речи Сергей Шойгу, вряд ли станет продолжением ещё советского одноимённого проекта, который разрабатывался в 1980-е годы.

Тогда речь шла о создании мобильной системы ПРО ближнего перехвата, способной поражать баллистические ракеты. Работа над комплексом началась в 1981 году на базе ЦКБ «Алмаз» совместно с ОКБ «Новатор». Уже в 1985 году был начат выпуск компонентов ПРО, испытания С-550 планировалось начать в 1990 году. Для соблюдения подписанного СССР и США в 1972 году договора об ограничении систем противоракетной обороны предполагалось испытывать стационарный вариант ПРО. Однако до реализации этих планов дело не дошло — в 1988 году проект был свёрнут.

  • Ракетные войска РФ
  • globallookpress.com
  • © Министерство обороны РФ

По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, современные комплексы ПРО ещё продолжают технические традиции, заложенные ещё в прошлом веке, но уже очень далеко ушли от своих предшественников. Поэтому проводить параллели между советским проектом С-550 и современными разработками не стоит, отметил эксперт в комментарии RT.

«В ту эпоху, когда создавался первый С-550, не было таких материалов, какие существуют сегодня, не было радиолокационных станций, которые обнаруживают цели на огромном расстоянии. За эти десятилетия был достигнут огромный прогресс не только в деле создания ракетных установок, но и в металловедении, материаловедении. Также развивалось производство топлива, бортовой аппаратуры и так далее», — пояснил эксперт.

Пока неизвестно, каким будет комплекс С-550, анонсированный министром обороны, однако можно провести параллель с тем, какое развитие получил комплекс С-300 в виде ЗРК С-350, отметил Литовкин.

«С-300 и С-350 отличаются тем, что на пусковой установке нового комплекса в два раза больше направляющих ракет. Я не исключаю, что С-550 может отличаться от С-500 тем же. Ракеты ПРО С-500 могут работать в космосе, но не стоит забывать, что система также предназначена для работы по авиационным, гиперзвуковым целям — оператор может выбирать ракету, исходя из того, какую цель нужно поразить. Думаю, что комплекс С-550 будет иметь разные ракеты на пусковой установке», — добавил эксперт.

  • Пуск ракеты ЗРК С-400

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с RT он пояснил, что во время разработки ПРО С-500 могли возникнуть дополнительные конструкторские идеи и технологии — вероятнее всего, они будут реализованы теперь в новой системе С-550.

«Конечно, сейчас о С-550 нет никаких данных, но можно предположить, что боекомплект этого комплекса будет увеличен как минимум в несколько раз, например по сравнению с ЗРК С-400. Скорее всего, этот комплекс будет применяться для отражения массированного удара средствами воздушного нападения — бомбардировщиков, крылатых ракет воздушного и наземного базирования. Могу предположить, что новый комплекс ЗРК будет специализироваться именно на отражении массированных воздушных атак», — считает эксперт.

«По любым целям»

Отметим, что предшественник ЗРК С-500, комплекс С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в 2007 году. Система предназначена для поражения любых воздушных целей в условиях интенсивной огневой и радиоэлектронной борьбы. Дальность поражения ЗРК составляет для аэродинамических целей до 250 км, для тактических баллистических целей — до 60 км, комплекс может сбивать цели на высоте до 27 км.

С-400 «Триумф» привлекает интерес иностранных покупателей — ранее приобретение партии ЗРК Турцией стало причиной серьёзных противоречий между Анкарой и Вашингтоном. Напомним, контракт на поставку турецкой стороне первой партии С-400 был подписан Россией и Турцией в 2017 году. В 2020 году стороны заключили договор о продолжении поставок. 

  • Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели.
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
«Система с искусственным интеллектом»: в чём особенность новейшего российского комплекса борьбы с БПЛА

Как отмечают эксперты, важным преимуществом российских ПРО стала их универсальность по сравнению, например, с американскими аналогами.

«Универсальность заключается в том, что наши ПРО могут работать по любым целям, а также запускают ракеты строго вверх. Для сравнения, американские комплексы стартуют под углом, и чтобы покрыть всю окружность, нужно развернуть несколько пусковых установок по кругу. Это дороже и менее эффективно», — отметил Виктор Литовкин.

Эксперт добавил, что это не отменяет для России необходимости постоянно расширять арсенал отечественных систем ПРО. Создание новой системы С-550 может стать частью этой стратегии.

«Новые комплексы создаются, потому что одновременно развиваются средства нападения — авиация, баллистические ракеты. И чтобы мы были готовы перехватить любую ракету, нужны новые комплексы», — подытожил эксперт.

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