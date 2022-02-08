Важность НАТО для мира обнулил Китай. Публично

Представительство Китая в Евросоюзе в своём заявлении буквально обнулило важность НАТО для мира, декларируемую самим же альянсом. Заявление китайской стороны было озвучено публично и без намёков.

По мнению дипломатов, усилия НАТО, предпринимаемые якобы для обеспечения глобальной безопасности, абсолютно бесполезны.

"Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире", - говорится в заявлении дипведомства на официальном сайте.

Там также отмечается, что действия НАТО лишь усугубляют ситуацию, способствуя формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере. Представители КНР призвали альянс "отказаться от мышления и идеологии холодной войны", а также проявить уважение к другим странам. Ведомство также предложило НАТО приложить больше усилий в вопросе укрепления доверия между государствами и по-настоящему озаботиться безопасностью в мире.