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Важность НАТО для мира обнулил Китай. Публично
08 февраля 2022, 09:20 • 267 • Политика
Представительство Китая в Евросоюзе в своём заявлении буквально обнулило важность НАТО для мира, декларируемую самим же альянсом. Заявление китайской стороны было озвучено публично и без намёков.
По мнению дипломатов, усилия НАТО, предпринимаемые якобы для обеспечения глобальной безопасности, абсолютно бесполезны.
"Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире", - говорится в заявлении дипведомства на официальном сайте.
Там также отмечается, что действия НАТО лишь усугубляют ситуацию, способствуя формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере. Представители КНР призвали альянс "отказаться от мышления и идеологии холодной войны", а также проявить уважение к другим странам. Ведомство также предложило НАТО приложить больше усилий в вопросе укрепления доверия между государствами и по-настоящему озаботиться безопасностью в мире.
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