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Важное событие: Лукашенко раскрыл планы Путина на 4 ноября

28 октября 2021, 11:35  •  330 • Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер анонсировал судьбоносную встречу для представителей обеих стран
Александр Лукашенко заявил, что намеревается принять участие на встрече Высшего госсовета 4 ноября. Об этом он сообщил во время встречи с генпрокурором России Игорем Красновым, передает "Пул Первого". 
"Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет – решительный шаг в нашей интеграции", – анонсировал президент.
Высший госсовет объединяет президентов, премьеров и спикеров палат парламентов обеих стран. Таким образом Лукашенко объявил встречу с Владимиром Путиным в День народного единства в России по вопросу Союзного государства. 
Накануне журналисты поинтересовались у пресс-секретаря российского лидера о том, какие планы у Путина на 4 ноября. Песков отметил, что определенные задумки есть, но Кремль проинформирует о них, когда все будет окончательно утверждено.

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