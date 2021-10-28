Важное событие: Лукашенко раскрыл планы Путина на 4 ноября

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Белорусский лидер анонсировал судьбоносную встречу для представителей обеих стран

Александр Лукашенко заявил, что намеревается принять участие на встрече Высшего госсовета 4 ноября. Об этом он сообщил во время встречи с генпрокурором России Игорем Красновым, передает "Пул Первого".

"Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет – решительный шаг в нашей интеграции", – анонсировал президент.

Высший госсовет объединяет президентов, премьеров и спикеров палат парламентов обеих стран. Таким образом Лукашенко объявил встречу с Владимиром Путиным в День народного единства в России по вопросу Союзного государства.

Накануне журналисты поинтересовались у пресс-секретаря российского лидера о том, какие планы у Путина на 4 ноября. Песков отметил, что определенные задумки есть, но Кремль проинформирует о них, когда все будет окончательно утверждено.