Важное и отрадное: Зеленский "забыл" упомянуть в инаугурационной речи Путина и "агрессию России"

В своей речи на церемонии инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский ни разу не упомянул Россию. На это обратила внимание журналистка Ольга Скабеева.

"Из важного и отрадного: во время инаугурационной речи Зеленского ни разу не прозвучало - Путин, Россия, агрессия", - написала она в соцсетях.

Напомним, 20 мая в здании Верховной рады Владимир Зеленский принес присягу. После этого он выступил с речью, в ходе которой политик сделал ряд серьезных заявлений.

В частности, он принял решение о досрочном роспуске Верховной рады. Выборы должны пройти летом 2019 года.

Однако перед этим Зеленский призвал парламент принять законы о лишении парламентариев иммунитета, ответственности за незаконное обогащение и о введении избирательного кодекса. Главной для себя задачей глава государства назвал прекращение конфликта в Донбассе.