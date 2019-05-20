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Важное и отрадное: Зеленский "забыл" упомянуть в инаугурационной речи Путина и "агрессию России"
20 мая 2019, 17:24 • 56 • Политика
Новый президент Украины Владимир Зеленский "забыл" упомянуть в инаугурационной речи Путина и "агрессию России", сфокусировавшись на более важных для Киева проблемах. Журналистка Ольга Скабеева уже назвала это "важным и отрадным".
В своей речи на церемонии инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский ни разу не упомянул Россию. На это обратила внимание журналистка Ольга Скабеева.
"Из важного и отрадного: во время инаугурационной речи Зеленского ни разу не прозвучало - Путин, Россия, агрессия", - написала она в соцсетях.
Напомним, 20 мая в здании Верховной рады Владимир Зеленский принес присягу. После этого он выступил с речью, в ходе которой политик сделал ряд серьезных заявлений.
В частности, он принял решение о досрочном роспуске Верховной рады. Выборы должны пройти летом 2019 года.
Однако перед этим Зеленский призвал парламент принять законы о лишении парламентариев иммунитета, ответственности за незаконное обогащение и о введении избирательного кодекса. Главной для себя задачей глава государства назвал прекращение конфликта в Донбассе.
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