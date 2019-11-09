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«Важное дело»: Трамп хочет посетить парад Победы в Москве
09 ноября 2019, 01:54 • 150 • Война
Глава Белого дома Дональд Трамп считает значительным событием окончание Второй мировой войны, поэтому, возможно, приедет на парад к 75-летию Победы в Москву. Об этом рассказал сам американский лидер.
Он напомнил, что соответствующее приглашение приехать на празднование 9 мая в 2020 году получил от президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
«Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом подумаю. Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение. Я хотел бы поехать, если смогу», — сказал президент США.
О том, что Вашингтон «с интересом» воспринял приглашение Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией, накануне сообщал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Президент США приглашен Владимиром Путиным посетить Москву. Это приглашение было воспринято с интересом. Мы не имеем никаких более подробных сведений», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, Москва исходит из того, что бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции «по логике и важности мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне».
В августе нынешнего года Кремль приглашал на празднование Победы также лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.
За месяц до этого Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого глава республики также принял приглашение российского лидера на торжества, посвященные празднованию 75-летия Победы, передает НСН.
«Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорилось в комментарии Кремля.
Российский лидер также приглашал в Москву на празднование юбилея Победы лидеров мировых держав во время саммита G20 в Осаке, который прошел в конце июня. Среди приглашенных были канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда признавался, что реакция Дональда Трампа на приглашение в Москву была «эмоциональной и конструктивной», передает ФАН.
«Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал, достаточно эмоционально и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией крайне важно.
И сказал, что будет ждать официального приглашения», — пояснил представитель Кремля.
Кроме того, Путин по телефону пригласил на парад Победы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По словам главы российского государства, в стране пройдут масштабные мероприятия по случаю празднования дня Победы 9 мая 2020 года. Путин подчеркнул, что важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии.
Российский лидер выразил надежду на то, что многие высокие представители мировых держав смогут принять участие в торжествах, посвященных этому дню.
Интересно, что участие в параде Победы 2020 года примут сербские военнослужащие, рассказывал министр обороны Сербии Александр Вулин. Такое заявление он сделал в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
«Мы вместе победили, вместе должны и праздновать», — подчеркнул Вулин.
Он также добавил, что сербская армия будет маршировать по Красной площади вместе со своим главнокомандующим.
Не исключено в параде и участие французских военных — во всяком случае, соответствующее приглашение Шойгу направил министру обороны Франции Флорансу Парли.
Подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы занимается оргкомитета «Победа», в состав которого входят представители правительства, Совета Федерации, Госдумы, руководители федеральных органов исполнительной власти – ФСБ, МВД, ФСО и других, а также представители крупнейших ветеранских и молодежных общественных организаций.
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