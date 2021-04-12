«Важно сохранять высокие темпы вакцинации»: в России выявили 8320 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России коронавирус был выявлен у 8320 человек, 6656 пациентов выздоровели, 277 — скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии в РФ было подтверждено 4 649 710 случаев COVID-19, 4 272 165 человек выздоровели, 103 263 — скончались. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, страна находится в ответственном и непростом периоде выхода из «ковидного кризиса», причём пока не ясно, сколько он продлится. В свою очередь, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркнула важность сохранения высоких темпов вакцинации для противодействия пандемии.

За минувшие сутки в России выявлено 8320 случаев заболевания коронавирусом, 6656 человек выздоровели, 277 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Больше всего новых эпизодов отмечено в Москве (1833), Санкт-Петербурге (706), Московской (569), Ростовской (238) и Нижегородской (212) областях. В остальных регионах зафиксировано менее 200 случаев.

Всего с начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 в России был подтверждён у 4 649 710 человек, из них 4 272 165 выздоровели, 103 263 — скончались. Активными остаются 274 282 случая (5,9%).

По данным Роспотребнадзора, за всё время в стране проведено почти 124 млн лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2. Под медицинским наблюдением остаются около 500,8 тыс. человек.

В ведомстве также сообщили, что с 12 по 23 апреля в стране будет работать Всероссийская горячая линия по вакцинопрофилактике. Она запускается в преддверии Европейской недели иммунизации, которая пройдёт с 26 апреля по 2 мая и будет посвящена популяризации идеи о том, что иммунизация каждого человека имеет важнейшее значение для профилактики заболеваний и защиты жизни людей.

Россия находится в ответственном периоде выхода из кризиса, связанного с распространением коронавируса, однако пока неизвестно, насколько это будет растянуто во времени. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы находимся в очень ответственном и непростом периоде. Это период выхода из «ковидного кризиса», при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же ещё не закончился», — констатировал Песков.

При этом он обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются многие европейские страны, тогда как в России удалось в значительной степени купировать негативные последствия пандемии коронавируса.

«У нас работает полностью промышленность, у нас работает сфера образования, у нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг, у нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны. Поэтому как будет, непонятно», — отметил пресс-секретарь главы государства.

«Но выходить надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место, — проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера. И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию», — подчеркнул Песков.

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете» заявила, что специалисты ВОЗ работают над анализом причин роста числа случаев COVID-19 в Европе, отмечаемого в последние недели.

«Некоторые из причин, по-видимому, связаны с ослаблением мер общественного здравоохранения, совместным распространением различных вариантов вируса и поведением людей, ослабляющих свою бдительность и перестающих придерживаться базовых профилактических мер», — заявила Вуйнович.

Число новых случаев коронавируса, подтверждённых в Европейском регионе ВОЗ

© WHO

Представитель ВОЗ подчеркнула, что «базовые меры общественного здравоохранения» остаются основой, необходимой для противодействия пандемии. Она констатировала, что, согласно принципам эпидемиологии, ни одно государство мира не будет застраховано от последствий пандемии, «пока не будут защищены все страны».

«В целом кампании по вакцинации стартовали в 174 странах... Важно сохранять высокие темпы вакцинации, защитить уязвимые группы населения и продолжать соблюдать профилактические меры. И, конечно же, важно бороться со скептицизмом в отношении вакцинации, предоставляя научно обоснованную информацию и факты», — отметила Вуйнович.

Специалист также обратила внимание на то, что риск повторного занесения вируса и возобновления эпидемии будет сохраняться в каждой стране — в том числе с учётом новых мутаций коронавируса. Она подтвердила, что имеющиеся данные свидетельствуют: некоторые варианты SARS-CoV-2 имеют повышенную скорость распространения по сравнению с ранее циркулировавшими.

«Вероятно, сохранятся повышенные риски вывоза и ввоза случаев между странами в результате международных поездок, включая случаи новых вариантов. Воздействие на страны будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, существует ли постоянная передача инфекции на местном уровне и работают ли системы здравоохранения на полную мощность», — добавила Вуйнович.

В мире наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса складывается в США, Индии, Бразилии, Турции, Иране, Аргентине и целом ряде европейских стран. По данным ВОЗ (на 12:00 мск 12 апреля), за минувшую неделю в Индии было выявлено 938,7 тыс. случаев, в Бразилии — 491,4 тыс., в США — 400,8 тыс., в Турции — 353,3 тыс., во Франции — 265,4 тыс., в Польше — 136,1 тыс., в Иране — 138,1 тыс., в Аргентине — 133,8 тыс. Для сравнения, в России этот показатель за предыдущие семь дней — 60,1 тыс.

В Турции после того, как число выявленных случаев заболевания коронавирусом несколько раз обновило максимумы с начала пандемии и выросло практически до 56 тыс. в сутки (8 и 9 апреля), на минувших выходных было отмечено некоторое снижение этого показателя. По данным Минздрава республики, 10 апреля диагноз был подтверждён у 52,7 тыс. человек, 11 апреля — у 50,7 тыс.

На этом фоне власти страны рассчитывают, что ситуацию с COVID-19 удастся взять под контроль к середине мая, когда в Турции начнётся туристический сезон. Об этом РИА Новости рассказал мэр Бодрума Ахмет Арас.

«Продолжает присутствовать некая неопределённость, связанная с пандемией, эпидемиологической ситуацией. Но, как известно, скоро начнётся месяц Рамадан, в течение которого на территории Турции будут действовать определённые ограничения», — заявил Арас.

По его словам, сейчас продолжается процесс вакцинации и есть определённые «позитивные предпосылки» к тому, что число новых случаев заболевания будет постепенно снижаться. Он добавил, что с начала пандемии в туристическом секторе страны ведётся работа, направленная на минимизацию связанных с коронавирусом проблем. В частности, в ближайшее время будут вакцинированы 2,5 млн сотрудников этой сферы, сообщил Арас.

Российские власти ранее высказывали обеспокоенность в связи с коронавирусной ситуацией в Турции. В частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова поясняла, что именно на это направление приходится самая большая доля пассажиров в удельном весе авиаперевозок. При этом она сообщила, что только из Турции в Россию были завезены и британский, и южноафриканский штаммы коронавируса.

Проблематику борьбы с распространением COVID-19 на минувшей неделе также обсудили президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе телефонного разговора турецкий лидер назвал обеспечение безопасности иностранных туристов одним из приоритетов властей республики.