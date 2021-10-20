«Важно сбить пик новой волны эпидемии»: дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в России

Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением заработной платы. Как отметил ранее президент, это необходимо для того, чтобы сбить пик новой волны COVID-19. При этом глава государства также призвал власти субъектов РФ оценить ситуацию на местах и при необходимости установить дополнительные нерабочие дни, не дожидаясь завершения месяца. Наряду с этим глава государства призвал расширять объёмы тестирования на коронавирус, а также наращивать темпы вакцинации.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября для того, чтобы сбить темпы распространения коронавирусной инфекции. Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«Особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учётом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал Путин в ходе совещания с кабмином.

При этом президент уточнил, что в каждом регионе России ситуация складывается по-разному, исходя из этого главы регионов могут установить дополнительные нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, или при необходимости продлить их после 7 ноября.

«Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведите консультации со специалистами, оцените обстановку, пожалуйста, если требуется — принимайте решения о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября. Соответствующие полномочия, повторяю ещё раз, у вас есть», — подчеркнул он.

Глава государства призвал кабмин «пошире использовать» механизм по предоставлению гражданам двух нерабочих дней с сохранением заработной платы после прививки от COVID-19, а также расширить объёмы тестирования на COVID-19, чтобы своевременно выявлять инфицированных.

«Нужно тестирование совершенствовать и увеличивать, это позволит обеспечивать самоизоляцию и самих заразившихся, и людей, которые находились с ними в контакте, тем самым «разрывать» цепочку распространения вируса», — заявил он.

Также Путин обратил внимание на то, «к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации». Обращаясь к гражданам, он подчеркнул, что вакцинация снижает риски заболевания, тяжёлых осложнений после болезни, угрозу смерти.

«Обращаю внимание глав субъектов Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации. И, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идёт о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных», — подчеркнул президент.

Статистика COVID-19

В России обновился суточный максимум по числу летальных исходов — 1028. Накануне этот показатель составил 1015 человек.

Всего в стране от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, умерли 226 353 пациента.

В общей сложности в РФ число случаев COVID-19 достигло 8 094 825, в том числе 34 073 новых заболевших — за последние 24 часа. В то же время с начала пандемии выздоровели 7 065 712 пациентов (25 231 — за минувшие сутки).

В России усложняется эпидемиологическая ситуация, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с правительством.

«Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению», — сказала она.

По её словам, превышение показателей заболеваемости зарегистрировано в 35 регионах. В то же время критические показатели смертности и тяжелого течения COVID-19 отмечаются в 17 регионах.

Наибольшее число новых случаев коронавируса было зарегистрировано в Москве (5847), Санкт-Петербурге (3274) и Московской области (2590).

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Говоря о ситуации с COVID-19 в российской столице, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова указала, что нынешний подъём заболеваемости отличается от предыдущих.

«Впервые мы отмечаем высокий (тридцатипроцентный) рост в течение пяти недель подряд. Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдал», — цитирует её ТАСС.

Накануне Сергей Собянин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. В частности, в Москве в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года вводится домашний режим для лиц старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а работодателей обязали перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников и довести количество вакцинированных работников сферы услуг до 80%. Как добавили в столичном оперштабе, введённые ограничения затронут около 2,5 млн человек — 1,9 млн пожилых и около 600 тыс. людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет.

«Из всех пенсионеров Москвы вакцинирована только треть. Именно поэтому решения, которые мы принимаем, направлены в первую очередь на то, чтобы защитить от заболевания эти две самые уязвимые категории горожан», — пояснила Ракова.