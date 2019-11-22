«Важно с точки зрения политических реалий»: зачем иерусалимский патриарх организовывает всеправославную встречу в Аммане

Инициатива Патриарха Иерусалимского Феофила III провести встречу предстоятелей православных церквей в Иордании является позитивным шагом, считают эксперты. По мнению аналитиков, такое мероприятие позволит обсудить ситуацию, которая сложилась после спровоцированного Киевом и Константинополем раскола в православном мире. Вместе с тем аналитики отмечают, что константинопольский патриарх и одобрившие его действия главы Элладской и Александрийской церквей, скорее всего, встречу проигнорируют.

Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал предстоятелей всех православных церквей мира провести встречу в столице Иордании, чтобы обсудить вопросы сохранения всеправославного единства. С таким заявлением он выступил 21 ноября на церемонии вручения премий Международного общественного Фонда единства православных народов в Москве.

«Мы открываем двери нашего дома в Иорданском Хашимитском Королевстве для проведения братской встречи в любви, дабы засвидетельствовать перед Церковью и миром единство православной церкви и нашу православную веру», — заявил Феофил III.

Патриарх Иерусалимский рассказал также о своей обеспокоенности «нынешними трудностями, омрачающими жизнь Церкви», а также нависшими над православным миром угрозами, возникшими из-за «печальных разделений».

«Мы стоим перед Богом, и у нас нет другого пути, кроме как приложить все усилия для защиты нашего единства», — подчеркнул он.

Храм Христа Спасителя в Москве

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

В Московском патриархате уже прокомментировали инициативу Феофила III по проведению в Аммане всеправославной встречи.

«Хочется верить, что патриарх исторически самой старшей кафедры всей православной церкви, главной кафедры по тем местам, где она находится, станет гарантом и свидетелем единства православия, сумеет преодолеть последствия беззаконных действий в отношении украинской церкви», — заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

В ходе своего визита в Москву Феофил III вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя. В своей речи патриарх Кирилл напомнил, что сейчас на обеих церквах «лежит особая ответственность» не только за себя, «но и за судьбу мирового Православия, которое стоит перед труднейшими вызовами».

20 ноября Феофил III и Кирилл встретились с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. Глава государства отметил, что братское общение между патриархами «укрепляет взаимоотношения между верующими».

Иерусалимская православная церковь считается старейшей, а каноническая территория Иерусалимского патриархата — это Иордания, где Феофил III и предложил провести встречу.

Украинский раскол

По мнению руководителя Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Романа Лункина, предложение Феофила III имеет огромное значение в контексте конфликтов и противоречий, возникших сегодня в церковном мире.

«Впервые на общеправославном уровне будет обсуждаться сложившаяся конфликтная ситуация. Это важно. Ведь ещё с прошлого года, когда только назревал конфликт между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом в связи с предоставлением последним автокефалии украинским раскольникам, звучали разговоры о всеправославном соборе. Но константинопольский патриарх Варфоломей никак не реагировал на эти призывы. Поэтому предложенная иерусалимским патриархом встреча — единственная возможность для обсуждения сложных вопросов православным миром. Собрать Собор православных церквей сейчас невозможно из-за позиции Константинополя», — отметил эксперт в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Встреча православных церквей нужна, поскольку в православном мире действительно произошёл раскол. Православная церковь, хранившая единство (вопреки всем противоречиям и сложностям), теперь это единство утратила в результате действий константинопольского патриарха», — пояснил собеседник RT.

Пётр Порошенко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Напомним, что в конце 2018 года с подачи администрации тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, в котором приняли участие представители двух раскольнических структур — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и УПЦ КП.

Собор принял решение о создании так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), предстоятелем которой стал бывший епископ УПЦ КП Епифаний (Думенко), получивший титул митрополита Киевского и всея Украины.

При этом самая многочисленная по количеству прихожан и единственная каноническая на территории страны Украинская православная церковь Московского патриархата это мероприятие проигнорировала.

Ранее деятели УАПЦ и УПЦ КП обратились к Константинополю с просьбой о предоставлении автокефалии новой украинской церкви, которую планировалось создать из неканонических структур. Активным лоббистом этой идеи был Пётр Порошенко, который шёл на выборы с лозунгом «Армія, мова, віра» («Армия, язык, вера»).

Решение Варфоломея предоставить ПЦУ автокефалию не встретило понимания в православном мире.

По мнению доктора церковной истории, кандидата исторических наук священника Александра Мазырина, украинская история связана с амбициями константинопольского патриарха, который принял решение об автокефалии единолично, поставив себя, таким образом, выше остальных православных патриархов.

«Он обнажил проблему особого масштаба и выявил такие искажения экклезиологии со стороны Фанара, которые трудно квалифицировать иначе как ересь», — отмечал Мазырин в статье для издания «Журнал Московской Патриархии».

Из пятнадцати православных церквей решение патриарха Варфоломея поддержали, за исключением самого Фанара (Константинопольского патриархата), только две: Элладская и Александрийская православные церкви.

Со своей стороны, РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом. Аналогичное решение было принято и в отношении александрийского патриарха: его имя больше не поминается при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви. Разрыв евхаристического общения произошёл также и с Константинопольской православной церковью.

«Осознают губительность»

По мнению экспертов, поддержавшие Константинополь православные иерархи вряд ли прибудут на встречу в Аммане, анонсированную Феофилом III.

«Скорее всего, эта идея не встретит одобрения у инициаторов раскола во главе с константинопольским патриархом», — считает Шаповалов.

Как отметил эксперт, церковный конфликт влияет и на политическую сферу, несмотря на то что в большинстве христианских стран религия отделена от государства на конституционном уровне.

«Церковный конфликт отражается на политической жизни, на политической деятельности. Противоречия между церковными общинами, иерархами приводят к осложнениям в отношениях между государствами. В то же самое время межцерковный диалог, формирование консенсусной позиции по вопросам, по которым существуют противоречия, будет способствовать сближению политических систем тех или иных государств», — добавил Шаповалов.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме

© Официальный сайт Иерусалимского Патриархата

При этом эксперт обратил внимание, что Иордания была выбрана в качестве места встречи неслучайно: в последние годы Ближний Восток стал опасным местом для православных общин, отмечались даже случаи геноцида православного населения со стороны террористических структур.

«Избрание Аммана в качестве площадки для межцерковного диалога не просто символично, поскольку это святая земля, но также и глубоко важно с точки зрения политических реалий. Россия, включая Русскую православную церковь, предпринимает серьёзные усилия для помощи православным общинам Ближнего Востока», — считает Шаповалов.

По мнению члена экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Романа Силантьева, идея провести встречу православных патриархов в Иордании несколько запоздала и уже не принесёт необходимого эффекта.

«Александрийский и элладский патриархи уже признали украинскую ПЦУ, сейчас они вряд ли пойдут на попятную, чтобы не потерять лицо. Инициатива провести такую встречу хорошая, но вряд ли она даст практический эффект. Однако лучше открыто обсудить раскол, чем создавать видимость согласия, которого уже нет», — отметил эксперт в беседе с RT.

Иной точки зрения придерживается Роман Лункин. По его мнению, сам факт такой встречи станет одной из больших побед церковной дипломатии и Русской православной церкви.

«Рано или поздно сторонники Константинопольского патриархата осознают губительность подхода Варфоломея, который взял на себя роль властителя православного мира, вершителя судеб разных народов. Это совсем не евангельская позиция», — подытожил эксперт.